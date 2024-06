Precis fyllda 51, och tittar tillbaka på sitt liv som gamer.

Nja, låt oss hålla oss till denna generation, där jag tyvärr varit lite fanboy och haft ps5 som favorit.

Playstation och Nintendo äger allt och alla och Xbox har inga spel....

Stop...

Jag är priviligerad nog att äga alla konsolerna. Och har fina minnen från dom alla.

Men när jag lägger mig i sängen och minns så är det ett minne som slår hårdast.

Det är inte Elden Ring, som jag lagt hundratals timmar på.

Inte heller heller alla timmar på Playstation exklusiva titlar, vilka jag spenderat flest timmar på.

Alla timmar med Nintendos är bara glimtar i mitt minne.

Nej, när jag somnar nynnar mitt huvud på sången från Ori and the blind forest.

Detta är det spelet som fångat mig mest. Även uppföljaren, Ori and the will of the wisps.

Extremt välgjorda spel.

Spel som får mig att minnas tider då spel var spel, och inte som dom är idag.

Riktiga spel.

Spel som "HERO" på c64, första gången man mötte "Bubble Bobble". Eller när man blev golvad av "Comanche" på PC någon gång tidigt 90tal.

Alla titlar från Lucas Games. X-wing, Tie Figher, Monkey Island, Indiada Jones....och så många fler

Eller varför inte Doom, Decsent, Quake, Unreal osv.

Det var tider som aldrig kommer tillbaka.

Men Ori har fört mig tillbaka till den tiden. Fått mig att minnas vad spel verkligen var, och ibland, väldigt sällan idag, är.

Så även om Xbox "inte har några spel" så har dom för mig haft dom mest minnesvärda spelen just nu.