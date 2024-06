Phantom Blade Zero tycks mer och mer för mig!

Sony, eller snarare Playstation, har visat upp mer av kommande Phantom Blade Zero - som enligt mig är en av de mest lockande Playstation 5-spelen som är på gång! Det ser mörkt och fantastiskt ut på samma gång. Dock har jag varit orolig för att det ska bli för svårt för mig, när många har beskrivit det som en Souls-liknande svärdsvingare med brutal svårighetsgrad. Men lyckligtvis, för mig i alla fall, verkar så inte riktigt bli fallet! Istället verkar det hamna närmare Ninja Gaiden och/eller Devil May Cry - varav den sistnämnda är en spelserie jag riktigt uppskattat tidigare konsolgenerationer. Så jag kommer garanterat ge det en chans, även om jag riskerar uppfinna nya svordomar om det blir för svårt och jag fastnar på någon "omöjlig" boss. Eller så. De skriver ändå i klippets beskrivning:

"Our Phantom Blade Zero demo was quite linear, but the final game will feature the snaking levels you expect from a Souls game - it’s an enticing meeting of worlds."

Nåväl. Om inte annat kommer jag nog kunna njuta av spelets miljöer och otroliga fightingsystem. Karaktärer och handling lär inte göra mig besviken heller. Hoppas jag. Får se om det kanske blir en recension senare om det faller mig in.