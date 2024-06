Riven remake (efterföljaren till Myst) släpps imorgon Tisdag 25 Juni

Så råkade av en ren slump få se att imorgon släpps Riven remake. De har byggt om spelet från grunden för att fungera på moderna datorer. Släpps på Steam och GOG och är sagt att ha 10% rabatt första dagen, om det blir längre vet jag inte. Priset ser ut att hamna nånstans €25-30.

Ta en titt på systemkraven om ni är intresserade, ganska höga krav på framförallt processor.

MINIMUM:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 or 11

Processor: AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor (16 CPUs), ~3.7GHz; Intel i5 7000 series

Memory: 16 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 5700XT; NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB; at least 6GB VRAM

DirectX: Version 12

Storage: 30 GB available space

VR Support: VR Support: Quest 2 over Airlink or Link cable; HTC Vive Pro, Valve Index

RECOMMENDED:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10 or 11

Processor: AMD Ryzen 7 3800X 8-Core Processor (16 CPUs), ~3.9GHz; Intel i5 11000 series

Memory: 32 GB RAM

Graphics: AMD Radeon RX 6800XT; NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB; at least 8GB VRAM

DirectX: Version 12

Storage: 30 GB available space

VR Support: VR Support: Quest 3 over Airlink or Link cable; HTC Vive Pro, Valve Index