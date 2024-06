Den stora tråden om Syndicate of Souls

Hej på er! Jag fick syn på ett kommande MOBA-spel vid namn Syndicate of Souls.

Jag blev lite nyfiken på detta projekt och tänkte dela med mig genom att starta denna tråd, då jag själv gillar MOBA och spelar framförallt en hel del League of Legends.

Några här kanske känner till projektet Chronoshift, som var en legacy server för League of Legends tidiga seasons som tyvärr fick ett slut för ett par år sedan, då utvecklarna fick påtryckningar från Riot Games och fick stänga ner projektet. Jag hoppades på att projektet skulle få leva vidare. Kanske går League of Legends i samma anda som World of Warcraft med classic servrar i framtiden? Drömma kan man ju alltid göra att få återuppleva League of Legends tidiga dagar. Det jag ville komma fram till är att utvecklarna som höll på med Chronoshift har bytt riktning och skapar Syndicate of Souls nu istället.

Syndicate of Souls är ett actionspäckat MOBA-spel som andas League of Legends (ni som spelat sedan de tidiga dagarna i LoL kan säkert känna igen er på en hel del saker). Istället för Heroes eller Champions så tar spelare kontroll över så kallade Retainers, som använder uråldriga vapen kända som Vessels. Dessa Vessels innehåller "själar" från mytologiska varelser, vilket gör det möjligt att skapa unika strategier och kraftfulla kombinationer på slagfältet. Spelet erbjuder flera kartor för olika spelstilar, inklusive 5v5 på kartan Dreamfall Grove och 3v3 på Deserted Stronghold. Spelet är fortfarande under utveckling, och nästa Open Alpha Test börjar den 5 september. Besök den uppdaterade webbplatsen (https://syndicateofsouls.com/) för mer information och videor av alla förmågor.

En mer ingående video där utvecklarna går igenom de olika delarna i spelet.

Här finns en video som visar gameplay från alphan på 5vs5 kartan Dreamfall Grove.

3vs3 läget från Deserted Stronghold.