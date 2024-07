Xbox Game Pass - Juli 2024 - Part 2

Halvvägs genom juli och dags för månadens andra omgång spel! Den här gången blir det idel Dag 1-släpp med soulslite-äventyret Flintlock: The Siege of Dawn, Capcom-action/tower defense med Kunitsu-Gami: Path of the Goddess och action-pussel-äventyr med Dungeons of Hinterberg. Det blir fem spel som släpps direkt på Game Pass på en vecka... inte illa!

Den här månaden blir lite speciell då det hintas om fler tillskott och ryktena säger att det är dags för lite mer ABK-spel att dyka upp, med CoD: MW3 i spetsen. När är oklart men i slutet av månaden får man anta.

Nya perks finns att plocka hem för Ultimate-medlemmar; bland annat The First Descendant: Launch Edition bundle och grejer till UFC 4 och Stumble guys.

Första omgången spel för månaden hittas här:

Xbox Game Pass - Juli 2024 - Part 1

Nya titlar:

Flintlock: The Siege of Dawn (18 jul, Series X|S+PC+cloud)

Dungeons of Hinterberg (18 jul, Series X|S+PC+cloud)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (19 jul, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 juli: A Short Hike, Train Sim World 4, Venba.

Xbox Game Pass

