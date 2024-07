Xbox Game Pass - Juli 2024 - Part 1

Juli inleds så klart med fler spel till Xbox Game Pass! Den första omgången för månaden innehåller två spel som släpps direkt på Game Pass; co-op-spelet Flock och plattformaren Magical Delicacy. Utöver det så blir det peka-och-klicka-äventyr med The Case of the Golden Idol, snabb action med Neon White, ö-utforskning med Tchia, fightingspel med Nickelodeon All-Star Brawl 2, sportspel med Cricket 24 och så återvänder Journey to the Savage Planet till tjänsten.

Wartales finns nu också i en Xbox One-version för de som sitter kvar på den gamla generationen. Nya Perks för Ultimate-prenumeranter finns också att plocka hem med prylar till EA Sports FC 24, Warframe och The Elder Scrolls Online bland annat.

Förra månadens spel finns att kolla in här:

Xbox Game Pass - Juni 2024 - Part 1

Xbox Game Pass - Juni 2024 - Part 2

Nya titlar:

Journey to the Savage Planet (3 jul, konsol+PC+cloud)

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (3 jul, konsol+PC+cloud)

Cricket 24 (9 jul, konsol+PC+cloud)

The Case of the Golden Idol (9 jul, konsol+PC+cloud)

Neon White (11 jul, konsol+PC+cloud)

Tchia (11 jul, Series X|S+PC+cloud)

Magical Delicacy (16 jul, konsol+PC+cloud)

Flock (16 jul, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 15 juli: Coffee Talk Epsiode 2, Figment 2, Sins of a Solar Empire: Rebellion, TOEM, The Wandering Village.

Xbox Game Pass

#game-pass #xbox #pc #cloud-gaming #nyhetstips