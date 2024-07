Har köpt 37 spel på Xbox 360 rean

Det har blivit 37 spel den senaste månaden på Xbox Store i samband med rea och stängning. Nu blir det nog inte mycket mer.

The Escapeists 22,35kr

Resident Evil revelations 19,90kr

Red Fraction Guerilla 9,95kr

Homefront 5kr

Rocket riot 22,50kr

X-blades 99kr

Warp 9:90kr

Omerta 29kr

Resident Evil 5 19,90kr

DEAD RISING 2 OFF THE RECORD 19:90kr

Resident Evil 4 19,90kr

Dustforce 12,90kr

Zombie Driver HD 22,50kr

DeathSpank 13,50kr

Mighty No. 9 9,95kr

BLACK 9:89kr

Burnout™ Crash! 9kr

Darkstalkers Resurrection 14,90kr

Enemy Front 9,89kr

Star Raiders 9kr

Puzzle Chronicles 22,50kr

STRIDER 14,90kr

1942: Joint Strike 9kr

RESIDENT EVIL 6 19,90kr

DMC HD Collection 19,90kr

STREET FIGHTER X TEKKEN 19,90kr

RAYSTORM HD 135kr

Rotastic 9kr

Puzzle Arcade 13,50kr

Fireburst 9kr

Valiant Hearts 27,8kr

Cloudberry Kingdom 18kr

Final Exam 17,32kr

Yar's Revenge 9kr

Alien Rage 9,89kr

Hunter's Trophy 2 - Australia 9kr

Black Knight Sword 32,25kr

https://www.xboxachievements.com/news/final-xbox-360-marketpl...

Här kan ni se spelen om ni är intresserade