New Star GP – F1-racing när den är som bäst

De bästa F1-spelen är de som fångar känslan av racingens essens – av hisnande fart, intensitet och hög dramatik. Det är de största personligheterna i de bästa av bilar, designade av ingenjörer som lever för perfektion. Det är vinnare och förlorare och marginalerna däremellan är ofta bara en hårsmån, men ändå distinkt åtskilda.

"New Star GP" från det lilla tiomannateamet New Star Games är de första som förstått det här på länge. Istället för att gå bort sig i härvor av minutiösa smådetaljer lägger de fokus på det viktigaste, på känslan. Du kommer inte hitta några officiellt licensierade banor i "New Star GP". Inga verkliga bilar eller förare. Om det är en djup simulation och de mest verklighetstrogna av pixlar du är ute efter så kommer du inte hitta det här. Men för den som vill ha en arkadracer med precis lagom inlärningskurva levererar "New Star GP" en riktigt läcker racingupplevelse inspirerad av tidiga 90-talsklassiker som "Virtua Racing".

I sann 90-talsanda är presentationen också därefter, på gott och ont. Det finns bara två spellägen – karriär eller fristående mästerskap/cuper. Karriärläget bjuder på mer än bara racingen, för här får du skapa ett F1-stall från scratch och sakta ta ditt team genom decennierna från 1980-talet fram till dagens moderna 2020-F1. Konceptet är lika simpelt som det är briljant. Varje decennium är en säsong lång och själva GP-loppen varvas med att klara av olika utmaningar som time trials, elimination races, rival races med flera för att samla ihop pengar för att uppradera racingbilen. Uppgraderingarna är vad du kan vänta dig – bättre motor ger högre toppfart, snabbare växling ger högre acceleration och att snortajta till kärrans effektivitet leder till lägre däckslitage och att du kan ta dig runt med mindre bränsle. Stallets mekaniker kommer med olika perks som gör att du till exempel kan förstärka slipstreaming-effekten när du kommer upp bakifrån eller håva in ännu mer cash-bonusar om du hamnar på podiet. Allt detta sköts föredömligt mellan loppen och är precis lagom involverande utan att samtidigt ta bort fokus från det viktigaste – racingen!

Det är på banan "New Star GP" lyser som starkast, här har utvecklarna verkligen fångat känslan av F1 när sporten är som bäst. GP-loppen är kraftigt kondenserade till sex varv som standard, men kräver ändå ett till två depåstopp och det finns därför oerhört mycket som kan hända på de fullpackade 7-8 minuterna som ett lopp tar att köra. Redan i mina första GP-tävlingar på 80-talet skapar jag rejäla ovänner i Keke Ronkko (Keke Rosberg) och Nigel Mawson (Nigel Mansell) efter några övermodiga omkörningar och det är kul att se hur relationen mellan förarna utvecklas under säsongen. Vid ett tillfälle blir låtsas-Rosberg så förbannad på mig att han går ut i tidningarna efter loppet och sågar min körstil jäms med fotknölarna. Och låtsas-Mansell är mot slutet av säsongen så hatisk mot mig att han hellre prejar mig av vägen än ser till att vinna för egen del – precis som det ska vara! Sådana exempel på fulspel finns det ju gott om från verkligheten, exempelvis Sennas och Prosts hopkörning på Suzuka 1989:

Eller, åh, varför inte Schumachers vansinniga idé att helt sonika parkera bilen i Monaco 2006 för att säkra pole position:

Verklig F1 är fullpackad av gigantiska egon, extrem tävlingslystnad och allmänt rövhattsbeteende och därför är det svårt att inte dra på smilbanden när mina motståndare i "New Star GP" reagerar på ungefär samma sätt. F1 är ju trots allt en sport där mänskligt drama clashar med hyperavancerade tekniska lösningar på ett kaosartat sätt och "New Star GP" fångar denna sportens ambivalens på ett så bra sätt. Det är alltid fokus på drama och spännande racing framför kalla, opersonliga tekniska analyser eller siffror.

I takt med att jag avancerar genom decennierna i karriärläget så blir bilarna snabbare och snabbare och spelet svårare och svårare. Jag är verkligen ingen erfaren racingspelare, men min magkänsla som hobbyprofessionell Mario Kart-spelare är ändå att svårighetskurvan är precis lagom inställd för målgruppen – det vill säga, de som kanske inte lever och andas racingspel till vardags. När utmaningen ökar blir det viktigare och viktigare att lägga upp bra racingstrategier – ett eller två depåstopp? Mjuka eller hårda däck? Fixar jag tre varv på softs innan regnet kommer? Räcker min halvtomma tank och slitna framdäck ända till slutet eller kommer min förstaplats förbytas i soppatorsk eller exploderande däck? Decisions, decisions...

Allt det där är avvägningar som behöver göras, samtidigt som man fokuserar på att hålla sig på banan. Lägg därtill race-incidenter och ett varierande väderlag som kan ändra förutsättningarna helt och det står klart att "New Star GP" är lite mer än "bara" ett rent arkadlir. Det är svårt, men inte för svårt. Simpelt, men inte så simpelt att man tappar intresset. Balansen är spot on, är väl det jag vill få fram.

Utöver karriärläget går det också att köra enstaka cuper eller mästerskap. Du låser upp fler och svårare cuper genom att klara de enklare. Det mest intressanta här är att du också kan skapa dina egna mästerskap. Du kan fritt välja mellan vilka banor som ska vara med och detaljer som antal varv (1-99), väder och svårighetsgrad. Det finns stöd för upp till fyra spelare i lokal multiplayer, men det är synd och skam att det helt saknas ett online-läge. 4P-läget testade jag dock med mina äldsta grabbar och det flöt på helt OK även i splitscreen även om barnen hade rätt så bedrövliga racing-skills (sorry Elijah, Noah och Zakariah, hoppas bilarna är självkörande innan ni tar körkort).

I avsaknad av duktiga IRL-motståndare saknar jag verkligen online, även om jag sannolikt hade fått tokstryk hela tiden. Obönhörligt mycket tokstryk, men ändå. Jag känner också att gränssnittet (i alla fall i Switch-versionen) är lite bökigt att navigera omkring i ibland, men det är möjligt att det sistnämnda beror på handhavandefel hos undertecknad. Något som däremot är svårare att bortse ifrån är att Switch-versionen lider av vissa slowdowns emellanåt, något som (vad jag läst) inte ska besudla övriga format.

Men på det stora hela är "New Star GP" ett imponerande hantverk, särskilt för att komma ifrån ett så litet team. När jag susar runt Cote D'Azur (låtsas-Monaco) eller blir fartblind av låtsas-Imolas hysteriska raksträckor så är det lätt att glömma alla tillkortakommanden och bara vara i nuet. "New Star GP" är inte mest avancerat, djupast eller snyggast. Det är sparsmakat med spellägen och utan en officiell licens så långt ögat kan nå. Men det har charm och hjärta. Det fångar F1 i sina bästa (och värsta) ögonblick och kapar bort allt överflöd. Det här är essensen av racingens hjärta, en påminnelse om varför jag började älska F1 från första början.

Då spelar allt det där andra inte någon roll.