Smiling Friends - Frisk fläkt i en cynisk komedivärld

Jag tror vi alla kan vara ärliga att dagens komedi-serier är tyvärr inte i det bästa laget. Där många serier som Family Guy, Rick and Morty, The Simpsons en gång varit grandiosa i sin rolighet, har nu istället blivit utjatat nonsens där det absolut roligaste man kan komma på är ett utdraget skämt som i slutändan är på någon annans bekostnad. South Park gör detta måhända, men det är uppbyggt så i flera år och det är man van vid. Och plus, det är faktiskt roligt när dom gör det. Men alldeles nyligen upptäckte jag en ny komedi på Max (tidigare HBO Max) som tar sin absurditet och uppfinningsrika humorstil till en ny nivå och levererar en serie som får mig att gapskratta gång på gång. Detta är den kaosartade serien Smiling Friends.

Serien består av 2 säsonger där avsnitten är en 15-minuters längd. Smiling Friends följer en välgörenhetsorganisation med samma namn vars jobb är att försöka få folk som känner sig nere att le. Där vi får följa karaktärerna Charlie och Pim som ger sig ut i världen får hjälpa sina klienter och under dessa många uppdrag så råkar dom ut för helknäppa karaktärer, vilda eskapader, och många äventyr. Och det är bara början.

Vad som skiljer Smiling Friends från andra komedier är att serien inte försöker desperat att vara rolig eller pressa fram ett urgammalt skämt som man har hört sen dinosauriernas tid. Serien kör istället med sin egen still och kör med två enkla koncept: sätta karaktärerna i realistiska situationer, och lägga till en bit bisarrhet. För här så ligger komedin i alla situationer som Charlie och Pim hamnar i och hur dom hanterar det. Och inte bara det. Alla karaktärer som finns med i serien får sin chans att vara både lite konstiga men också realistiska och seriösa. Som t.ex karaktären Allan som vi introduceras till i pilotavsnittet där han ses först som en riktig knäppis som är besatt av att hitta sin försvunna ostbit. Men när han hittar en kille som bor bokstavligt talat i väggen där han jobbar så blir han helt störd av hur bisarrt det är. Och det är det som är så himla kul. Realismen och det bisarra skiftar plats så otroligt smidigt.

Jag skojar inte när jag säger att Smiling Friends har fått mig att inse hur otroligt cyniska och pessimistiska alla komediserier är idag, som t.ex Family Guy. Minns ni alla när Peter Griffin var en korkad men ändå älskvärd far och inte en fullkomlig okänslig psykopat som behandlar sin dotter som skräp vid varje tillfälle han får? Ja, inte jag heller. Smiling Friends har den dära cynismen självklart, men ingen i serien, ingen av karaktärerna klandrar den andra eller den ena för alla situationer som uppstår. Alla karaktärer som jobbar med Charlie och Pim gillar varandra och försöker inte manipulera andra eller göra narr av andra eller ens vara elaka mot andra för att försöka landa ett skämt (host, host, Rick and Morty). En annan sak som jag fullkomligt älskar här är att karaktären Pim får lov att vara naiv och snäll utan att bli fullkomligt ratad för det. Det känns otroligt fräscht och en frisk fläkt i den annars så cyniska komedivärlden. Serien handlar om att få folk att bli glada och le, och den omfamnar det.

Serien har också inte bara en enda animationsstil utan den blandar andra stilar, allt från rotoscoping, stop-motion animering, 3D-grafik, Playstation 1-2 erans animationstil och mycket mer. Så varje avsnitt känns inte alls som den förra och man längtar bara efter mer och mer. Det faktum är att hela världen i Smiling Friends känns så levande, och det kan nog bero på att det händer så mycket i bakgrunden som man lätt kan missa. Serien har aldrig några stillastående bakgrunder som t.ex återigen Family Guy där ingenting händer. I många scener i Smiling Friends så har du flera bakgrundsscener där saker faktiskt händer. På gymmet så använder folk maskinerna, klädaffärerna har konstiga personer som gömmer sig mellan klädstängerna, och i Pims hus så springer det runt en massa barn och gör superirriterande saker. Det är så mycket detaljer som läggs till i varje avsnitt så det är aldrig tråkigt att titta på. Det höjer faktiskt bara komedifaktorn ännu mer. Serien har så mycket optimism i sig att det gör mig faktiskt glad. Jag blir glad och får skratta arslet av mig. Win-win.

Det finns så otroligt mycket att hämta från Smiling Friends. Avsnitten är inte långa så man kan lätt se färdigt alla 2 säsonger på 1 och halv timme ungefär. I en värld där alla skämt måste inkludera att någon dör eller genom manipulering av andra, gaslighting, skyhög nivå av cynism, så är Smiling Friends en otroligt frisk fläkt inom komedigenren. Med ett gäng knäppa härliga karaktärer, unika animationsstilar, välskrivet manus, hysteriska skämt och livfull värld så tycker jag att du borde ge denna serie en chans. Den kanske inte är för alla, men jag lovar att Smiling Friends har verkligen förändrat hur vuxenkomedi borde vara.