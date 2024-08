Steam deck, köpa på Steam mot affären

Steams priser (förutsatt att du inte använder en VPN) visas lokalt i EU och Storbritannien, och är alltså inklusive saker som moms. Samtidigt står det "Sales tax will be calculated during checkout where applicable" när man lägger en Steam Deck i varukorgen, men jag har aldrig varit med om att priset ändrats mot store-gränssnittet innan, och jag tänker inte lägga en beställning på en bara för att pröva. 😅 Frakt kan väl tillkomma också, så klart.

(Källa: Steams användaravtal, "All fees on Steam in the European Union and the United Kingdom include the EU or UK VAT ("VAT") tax. VAT amounts collected by Valve reflect VAT due on the value of any Content and Services, Hardware or Subscription.")

Att det är billigare när man skippar en mellanhand och säljer direkt från tillverkaren brukar väl vara fallet ganska ofta, men visst är skillnaden lite stor här.