Another World (Amiga)

Sättet spelet skapar unika set-pieces (du sparkar någon i magen/skrevet och gör sedan en kullerbytta för att plocka upp pistolen och skjuta – händer en enda gång i spelet och blir just därför så effektivt) som du som spelare faktiskt spelar är otroligt imponerande. Plus då att känslan av isolation och att faktiskt befinna sig på en totalt främmande och skrämmande plats är så jävla påtaglig genom hela spelet, med små medel både vad gäller art design och narrativa grepp (som att spelets få repliker är på ett främmande språk).

Förbereder just nu en föreläsning där Another World kommer vara ett av exemplen.