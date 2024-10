Xbox Game Pass - Oktober 2024 - Part 2

Dags för oktober månads andra omgång spel till Game Pass! Huvudrollen innehas naturligtvis av Call of Duty: Black Ops 6 som släpps direkt på release. Det är dock inte det enda dag 1-spelet den här gången, vi får även MechWarrior 5: Clans direkt. Utöver dessa så blir det komedi-RPG med South Park: The Fractured but Whole, ett par återvändare till tjänsten med Ashen och Donut County och till PC ansluter Starcraft: Remastered och Starcraft II: Campaign Collection. Till PC ansluter även Dead Island 2, som redan finns i konsolpasset.

Det ser också ut som om Microsoft snickrat ihop en deal med Ubisoft om rättigheter till streaming för Call of Duty, då både MW3 och Warzone såväl som det kommande Black Ops 6 nu har stöd för Xbox Cloud Gaming! (Ubisoft innehar rättigheterna till cloud streaming för ABK-spel sedan CMA tyckte det var nödvändigt för att godkänna ABK-affären.)

Nya titlar:

South Park: The Fractured but Whole (16 okt, konsol+PC+cloud)

Donut County (17 okt, konsol+PC+cloud)

MechWarrior 5: Clans (17 okt, Series X|S+PC+cloud)

Call of Duty: Black Ops 6 (25 okt, konsol+PC+cloud)

Ashen (29 okt, konsol+PC+cloud)

Starcraft: Remastered (5 nov, PC)

Starcraft II: Campaign Collection (5 nov, PC)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 31 okt: Frog Detective: The Entire Mystery, Headbangers, Inkulinati, Lonely Mountain's Downhill, Mineko's Night Market.

