NSO-nytt: Tetris fyller 40 och firar med nysläpp!

Som liten smög jag ofta in till min halvbroders rum för att låna spelkassetter till mitt GameBoy som jag själv inte ägde. Ett av dem var Tetris. Blocken som föll ned i olika former, för att tillsammans skapa en helhet och försvinna, var lika enkelt i sin genialitet som det var frustrerande svårt. Förr eller senare i alla fall. Sen under åren har jag såklart spelat det på allehanda olika konsoler och i olika former och upplägg, men att spelet nu fyller 40 känns lite som en unik milstolpe för spelet som var med och gjorde GameBoy till en enhet "alla" behövde. Så att det äntligen finns att spela på Nintendo Switch Online, i en DX-utgåva, samt NES-spelet i sin originalprakt känns som en viktig kulturgärning. Och att Nintendo tagit in Alexey Pajitnov för att prata om detta högtidliga släpp visar vilket historisk relevans hans spel bär på.