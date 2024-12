Portabla konsoler finns inte längre

Skrivet av fakemail: Jag håller med om att steamdeck etc inte är så bärbara, exempelvis får jag inte plats med både laptop och steamdeck i väskan utan att det blir knökfullt så länge jag inte har en större ryggsäck. Mobiler idag har dock väldigt bra skärm i regel, det går också emulera väldigt mycket på dem. Problemet är kontroller men där finns väl smidiga lösningar redan? Gå till inlägget

Hade mobiler haft inbyggda knappar hade det varit en sak, hade själv Xperia Play som fungerade väldigt bra, bara att dra ut kontrollen och trycka in igen, tog ingen extra plats alls. Har knappt spelat något på telefon sedan jag sålde den, förutom pokemon go, och att jag går in och drar 2 boosters om dagen i pokemon tcg pocket.