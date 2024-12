Jag fastnade för Teyon's Robocop och när en polare rekommenderade detta så trots deras jankyness så kändes det som det var värt att testa på en rea. Rean kom. Var det värt det? Se nedan...

The story thus far...

Du axlar rollen som en soldat i the resistance vid namn Jacob Rivers. Nej, han nämns inte alls i filmerna. Du har flytt från Skynet's Annihilation Line som drabbade Pacific division (mer om det i storyn om du spelar) och letar nu efter resistance i Pasadena, Los Angeles som den enda överlevande från den divisionen. Du springer på andra överlevande som du färdas med då grupper har större chanser för överlevnad. Eller något. Du lär känna dina fellow överlevande och detta bjuder in till en del mer eller mindre intressanta dialoger. Du går på uppdrag med dem och försöker hitta resistance soldater samtidigt. Givetvis springer du på olika typer av robotar, även den ikoniska T-800.

Skarpskyttsgevär är effektiva som alltid.

Allt eftersom storyn går vidare möter du olika överlevande och soldater, stöter på nya robotar som inte finns i filmerna och hittar nya vapen.

Spelmekanik

Terminator: Resistance är en renodlad FPS och gör absolut inget nytt eller vågat. Om du spelar detta eller ett CoD från 2010 så märker du knappt någon skillnad, grafiskt inkluderat. Det enda som är lite annorlunda är att du har ett inventory system och de olika baserna har trading så du kan köpa nya vapen eller medpacks för resurser du hittar i världen. Smygande spelar stor roll i början av spelet, men allt eftersom du får bättre vapen handlar det mer om en cover shooter än något annat. Det känns mer som en mix av Fallout och CoD eftersom du har ditt inventory system, crafting (om än väldigt begränsad) och trading med andra överlevare samtidigt som all skjutning är enormt arkadig. De har ett hacking system där du kan ta över turrets eller låsa upp dörrar som är ett lite minispel med helt rätt 80-tals känsla.

Med detta sagt så är spelet underhållande, storyn är lite klichig men eftersom de valde att blanda in viktiga karaktärer från Terminator universumet så bakbinder Teyon sig själva lite i sin frihet i storyn och dess element.

Med detta sagt så är det lite smygande, lite hackande, mycket skjutande och väldigt, väldigt lite taktik.

Ovanpå detta fick man ett spelläge som heter "Infiltration" där man spelar som en T-800 infiltratör som ska hittar Commandern som styr Resistance i området. Detta gör man genom att hitta "intel" i form av anteckningar från folk och fä spridda över kartan. Det fräcka här är givet att man spelar en T-800 med dess grafiska interface, taget direkt från filmerna, samt att du kan inte spara utan måste spela hela uppdraget eller börja om nästa gång du spelar. Hela uppdraget tar mellan 30-60 minuter beroende på hurpass noga du städar upp kartan.

Grafik & ljud

Redan när spelet släpptes kändes grafiken väldigt daterad. Den är absolut inget att hänga i granen, men den gör sitt jobb. Nästan. Animationerna av människor är inte särskilt bra utan är lika daterad som grafiken. Robotarna lyckades de med men å andra sidan rör sig robotarna väldigt kantigt. Terminator:Resistance's verkliga styrka kommer med ljud-designen. Atmosfäriskt ljud, vapenljud, bakgrundsmusik. Allt är 1000% Terminator och sätter verkligen in dig i världen, hur mycket än spelet försöker dra dig ur det med sin undermåliga animation och grafik.

Denna recension gjordes efter att ha spelat genom spelet vilket tog 9 timmar, sedan 1 timme på infiltration mode. Spelades på PC.