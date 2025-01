Utklarade spel 2024

Själv klarade jag ut 24 spel och 4 DLCer under årets gång. Eller 22 spel om man nu inte vill räkna med No Man's Sky Expeditionerna som sina egna spel (som jag gör då de tar 6-10 timmar att spela igenom, som ett kort spel). Allting på PC.

-Cult of the Lamb

-Showrunners

-Beyond Contact

-Dragon's Dogma 2

-Horizon: Zero Dawn

--Samt Frozen Wild DLC

-Horizon: Forbidden West

--Samt Burning Shores DLC

-Homeworld 3

-No Man's Sky: Expedition 13 -Man skulle kunna säga att det är sitt egna spel, därav varför jag räknar med det då det tar en hel del timmar att spela igenom.

-Ghost of Tsushima

--Samt Iki Island DLC

-Elden Ring

-Division 2 main story -Gjordes i Multiplayer med en polare

--Samt Warlords of New York DLC

-Wasteland 3

-Thief Simulator 2

-No Man's Sky: Expedition 14 -Man skulle kunna säga att det är sitt egna spel, därav varför jag räknar med det då det tar en hel del timmar att spela igenom.

-Stray

-A Plague Tale - Innocence

-A Plague Tale - Requiem

-Black Myth Wukong

-Star Wars Outlaws

-Space Marine 2

-God of War Ragnarök

-Planet Crafter

-Soulmask

-Indiana Jones and the Great Circle

Påbörjade några till under året som jag antingen inte vill spela klart, eller inte har ett slut just nu.