Gaming A-Z en utmaning för 2025 och längre?

Jag har under en tid tänkt köra den här utmaningen för mig själv, men för att det ska bli något av det hela och inte som den klassiska nyårsträningen dö ut under början av februari så startar jag den här tråden. Vad är då utmaningen?

Gaming A-Z betyder helt enkelt att klara ut ett spel på varje bokstav i alfabetet, med start på A och sedan jobba sig igenom alfabetet hela vägen till Z. Jag hade planer på att köra det här utmaningen för mig själv, men sedan tänkte jag att någon mer här på FZ kanske tycker det är en kul idé så den som vill hänga på är mer än välkommen.

För att få lite styrsel på hela utmaningen så finns däremot en del regler att förhålla sig till:

§1. Det får inte vara ett spel som är avklarat sedan tidigare eller spelat längre än ca 20 % i storyn.

§2. Det måste vara ett spel som går att klara, ett spel med ett tydligt slut.

§3. Det finns inga som helst restriktioner på spelens längd, genre eller plattform.

§4. När som helst får ett spel bytas ut till ett annat spel, det ska vara en kul grej - inte ett "straff".

§5. Att spela i bokstavsordning är att föredra, men kommer ett efterlängtat spel så får det räknas med. Maximalt tre stycken "hopp" i alfabetet tillåts. Vilket kommer noteras med en * efter spelets titel.

§6. Minst plattform, utgivningsår, startdatum, slutdatum, samt betyg måste anges på varje spel. Om en medlemsrecension skrivs så läggs en länk in.

§7. Regel §2 kan förbigås om tydligt eget mål med spelet sätts innan start - gäller t.ex. rougelike och MMORPG o.s.v. Som sagt. Det ska vara en kul grej - inte ett "straff".

§8. Ytterligare angående regel §2 så Remasters/Remakes och liknande på tidigare avklarade spel räknas med om man vill. Det ska vara en kul grej, inte något som hindrar någon från att spela det man vill spela.

§9. "The" och liknande ord framför titlar räknas bort om man vill. T.ex. så "The Plucky Squire" blir spel på P. Däremot spel där allt är en tydlig del av titeln som t.ex. "A Plauges Tale" blir ett spel på A. Hur man gör med spelserier (Tänk Final Fantasy, Call of Duty, Stalker o.s.v) är upp till fri tolking.

§10. Om det inte är tillräckligt tydligt sedan tidigare så: Det ska vara en kul grej, behandla det som en sådan.

Så hur kommer det hela redovisas? Jo, med hjälp av FZs tabeller här i forumet.

Spel Plattform Utgivningsår Startdatum Slutdatum Betyg Ev länk till recension Astro Bot Playstation 5 2024 2024-12-23 ... ... ... B ... ... ... ... ... ... C ... ... ... ... ... ... D ... ... ... ... ... ... E ... ... ... ... ... ... F ... ... ... ... ... ...

Det här är något som för mig kommer ta lång tid, med största sannolikhet längre än 2025. Jag spelar mest CS2 och rougelike som Balatro, Hades o.s.v. Tanken är främst för mig själv att spela klart en hel del spel som jag köpt men inte fått tummen ur arslet att spela. Känner jag mig själv rätt så är lite "offentlig" press bara bra och dessutom kom det ju ett väldigt trevligt spel på A som jag köpte strax före jul, så tyckte det passade bra att dra igång den här utmaningen nu :D. Kommer även försöka skriva en kortare recension på varje spel jag klarar.

Gällande att andra deltar så är ni, som jag skrev högre upp, välkomna. Jag kommer boka fyra inlägg nedan (plus ett extra), eftersom tabeller tar en herrans massa rader att skriva och jag vet inte om det finns någon begränsning på antal rader i ett inlägg. Inlägg två blir min lista och sedan tre listor per sparat inlägg hade jag tänkt, så upp till nio personer kan jag hjälpa till att hålla koll på och uppdatera tabeller. Bara tagga mig i tråden med ett @shadee och all info som ska fyllas i, alternativt dra ett PM. Blir vi mot förmodan fler, så får vi se hur det löses på bästa sätt. Hjälper gärna till att få till en tabell i ett inlägg som ni själva kan uppdatera, så lägger jag en direktlänk till inläggen med tabellen. Däremot kul om alla hamnade i början, men kan inte lova att under hela året hinna med att uppdatera åt så många. Eller som sagt att antalet rader inte överskrids.

Är det så att någon hinner gå igenom hela alfabetet och vill starta "varv 2" så att säga, så kör på! Känn ingen press att göra en samlingstråd för att hålla koll på fler medlemmar utan kör igång en egen blogg/tråd bara. Om du vill så länkar jag in den här i tråden, bara dra ett PM eller tagga mig.

Till sist så självklart är all form av diskussion kring spel, spelval och annat fritt fram att diskutera i tråden.