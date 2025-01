Hitta mat och vatten. Bygg, utforska, överlev. Vi har hört den förr, som man brukar säga. I den allt mer tätbefolkade överlevnadsgenren vaskade jag fram det smått unika Above Snakes, som trots en del tillkortakommanden ändå lyckas charma mig.

Grejen med Above Snakes är att världen består av rutor. Till en början blott en enda. På den bygger du ditt hem, samlar lite sten och hugger ned träd för att kunna forska fram ytterligare en ruta att placera ut. På denna nya ruta finns nya saker att upptäcka, samla och använda för att låsa upp ännu fler saker. Upprepa processen flera gånger och grönskande slättmark övergår snart till skog som övergår till vinterlandskap. Och så vidare.

I den tidiga delen av spelet fungerar det här riktigt bra. Balansen känns väl avvägd och jag hamnar i den klassiska “ska bara fixa en grej till”-psykosen, och plötsligt är klockan alldeles för mycket. Trist nog håller det inte hela vägen in i mål.

Framåt mitten av äventyret drabbas Above Snakes av en del tempoproblem där det blir lite för segt att uppgradera verktyg för att ta sig vidare, samtidigt som jag ledsnar på allt rännande fram och tillbaka mellan olika områden. Sista delen av spelet tillhandahåller möjlighet att bygga ett gruvsystem för att utvinna mineraler, samt att ytterligare uppgradera vapen och rustning. Problemet är att det inte alls behövs för att klara kampanjen, som jag enkelt sköt mig igenom med mitt allra första skruttiga gevär. Förmodligen för att striderna är så simpla.

Above Snakes är helt enkelt ganska oslipat, men för den sakens skull inte dåligt. Tvärtom är det en avkopplande upplevelse med några roliga, egna idéer. Utvecklarna jobbar just nu på lovande Outbound och om de tar lärdom av missarna från Above Snakes kan det mycket väl bli en vackert glimrande indiepärla när det släpps.