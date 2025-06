Tuff dag för Remedy

Skrivet av PeTTs0n: Fast det är en linjär skala 0-100. Om det bara är 50-100 som är relevant (där 65 kan benämnas som tämligen dåligt) hade skalan också varit 50-100. Men som sagt, jag är också medveten om konceptet betygsinflation. Okej. Kul att ge dig en "första"-upplevelse.

Nu vill jag inte dra igång den här betygsdiskussionen igen, men 1-100 skalan kanske är linjär på papper men inte generellt hos oss människor när vi tolkar den. Allt under 50 räknas som underkänt. Så har det varit under hela vår skolgång, minst 50 % rätt krävdes för godkänt o.s.v. Eller om man hade bokstäver/nuffror så typ E/1=50% Alltså ett ok mittenbetyg blir ~75, och godkänt med absolut minsta möjliga marginal är 50.

Ett betyg i mängden kan helt klart tolkas linjärt, men lägger du samman 50-100 olika betyg och du har ett snitt på 50 betyder det alltså att förmodligen en stor mängd människor har gett spelet långt under 50 i betyg - alltså underkänt. Ett spel med ~75 i betyg har förmodligen en stor mängd betyg från 50-100 - alltså generellt godkänt. Sedan måste man såklart lägga med studions förväntningar när man ser på betyget. 85/100 för GTA 6 skulle vara katastrof för Rockstar t.ex. när absolut ALLA förväntar sig ett 100/100-spel och de generellt levererar spel i den kategorin. Firebreak är en bit under Remedys medel (78) och deras tredje sämsta betygsatta släpp, så ja 65 är dåligt. https://www.metacritic.com/company/remedy-entertainment/

Ett mer intressant sätt att se på betygen kan vara att se medianen istället för medel, men det vet jag inte om det finns att se någonstans?

Ja, ett aktienoterat bolag har som första och viktigaste uppgift att leverera vinst till aktieägarna och uppvisa bra resultat för att locka nya investerare för att få in nya pengar för utveckla nya produkter. Om bolaget levererar under förväntningarna försvinner investerarna och aktieägarna flyr, vilket just nu tyvärr är situationen för Remedy - och har varit senaste åren. Kursen fortsätter ner idag och jag vet att det är "fantasipengar" innan de realiseras men en graf som pekar uppåt eller neråt är oftast en indikation på hur bra företaget mår/hur mycket marknaden tror på företaget, vilket då påverkar riskbenägenheten/nya produkter hos företaget.

Skrivet av GordonF: Det är alldeles för mycket fokus på siffror.

Ni är som en amatör branchanalytiker.

Skrivet av GordonF: För låg lön är ingen nöjd med.

Ett spel med "låga" metacritic betyg (betygsinflationen är hög) och företagets aktiekurs kan fortfarande roa en hel del.

Jag slår vad om att just nu dom som gillar spelet kan spela utan problem och ha kul, och struntar nog i vad självutnämnda amatöranalytiker runt om på nätet talar om. Gå till inlägget

Självklart finns det folk som har kul med spelet just nu, men om det inte är tillräckligt många som spelar och har kul så kommer det inte gå att spela i framtiden eftersom det är ett onlinespel som kräver servrar och annat från Remedy som kostar pengar. Får de inte in pengar så kan spelet gå i graven, uppsägningar eller så blir det inga löneökningar till personalen.

https://steamcommunity.com/app/2272540/discussions/0/46956574...

"Can I play the game offline by myself? Is there a single player mode?

There is no offline mode. This game will always be more fun with three people. You can matchmake solo, but it is going to be extremely difficult to complete missions like that. Still, every objective and feature has been designed to be achievable alone. Difficulty and objective requirements and rewards will scale with player count.

There are no bots or drones. "

För ett SP-spel håller absolut ditt argument eftersom det inte kräver en aktiv ekonomisk insats från studion. Jag vet själv att jag verkligen gillar spel som fått medoikert mottagande, eftersom det är spel i min favoritgenre. Vi får se hur det går över första releasehelgen - förhoppningsvis hinner de få iväg en patch för att ta hand om det mesta klagomålen och få ett tillskott av spelare.

Sedan vet jag inte riktigt var "självutnämnda amatöranalytiker" kommer ifrån? Om vi inte ska se på siffror hur det går för börsnoterade bolag, betygsiffror från recensenter, popularitet på streaming, Youtubevideos och betyg från användarna på Steam - vad får man titta på för att bilda sig en uppfattning om ett spel/film/produkt utan att spendera pengar för att undslippa det (som jag tolkar) nedsättande epitetet "självutnämnd amatöranalytiker"?