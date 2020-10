Dayz-skaparen Dean Hall har gått vidare till supersnygga survival-spelet Icarus, som avslöjades under en "istället för E3"-show i somras. Free to play-spelet stack ut för sina natursköna vyer och just detta är i fokus när Hall släppte en bild direkt från spelet som han är "superstolt" över.

Han återkom efter en liten stund då han glömde att berätta hur vi kan hugga ner "varje träd" på bilden, "varje buske", och hacka sönder "varje sten". Detta i en area av 8 x 8 kvadratkilometer.

Någon frågade om vi även kan bestiga berget i bakgrunden och, nej, det kan vi inte. Det är där för att avgränsa spelets område, berättar Hall. Icarus har planerad release under nästa år till pc och kommer att utspela sig under olika säsonger. Ännu är detaljer kring spelet relativt sparsmakade.

