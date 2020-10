Tom Holland har gjort sitt allra yttersta för att snacka upp Uncharted-filmen. Filmen är allt han "drömt om att den skulle vara" och manuset är "ett av de bästa manusen" han läst. I ett nytt Instagram-inlägg låter han dock en bild säga mer än tusen hypeord. Fast okej, han skriver också:

En större version av bilden hittar du nedan, men dessförinnan får vi se att ytterligare en "Nathan Drake" besöker inspelningen. Nolan North, som gjort rollen som Nate Drake i vartenda spel, har fotat av uråldriga skatter och gamla böcker, och sådant skriker ju förstås Uncharted. "Gamle" hyllar arvingen, och vågar vi kanske hoppas på en cameo av veteranen i filmen?

Uncharted har premiär sommaren 2021. Hoppas vi.

Like looking into a mirror! Proud to have @TomHolland1996 continuing the Drake legacy! Absolutely smashing it!

Thanks for the set visit!!@unchartedmovie pic.twitter.com/sfiFYUJVyH