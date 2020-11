Shadow of the Tomb Raider släpptes 2018 och är senaste spelet i serien, men knappast det sista. Visserligen var betygen svalare och säljsiffrorna skralare, men Lara Croft brukar alltid studsa tillbaka. Och mycket riktigt: under 2021 kommer ett nytt spel, exklusivt till mobila format.

Tomb Raider Reloaded utvecklas i samarbete av Emerald City Games och Square Enix London, och första teasern ser du undertill. Den visar en mer cartoon-aktig Lara Croft men i samma outfit som hon slog igenom 1996. Det korta klippet visar också skatter, fällor och T. Rex kända från originalspelet, så möjligen kan det röra sig om en mobil remake av första Tomb Raider.

Men vem vet? Det är bara spekulationer. Tomb Raider-studion Crystal Dynamics har sedan Legend-rebooten 2006 gett oss en rad Tomb Raider-spel. På sistone har de dock varit upptagna med Marvel's Avengers. Då det tycks ha blivit en brakförlust för Square Enix kanske Crystal Dynamics snart återvänder till att skända gravar...? Men ja, detta är också bara spekulationer.