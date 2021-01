The Elder Scrolls-världen är som upplagd för sidospår i form av filmer och TV-serier, och ska man tro på de rykten som florerar nu så håller det sistnämnda på att bli verklighet. Den som ger vikt till ryktena är industri-insidern Daniel Richtman, som via sin Patreon säger att det är Netflix som utvecklar serien och att de vill att den ska bli minst lika populär som The Witcher-serien.

Vi har ännu ingen officiell bekräftelse, men med tanke på att en Fallout-serie ska dyka upp på Amazon Prime Video är det nog inte alltför långsökt att The Elder Scrolls också blir serie. Netflix har storsatsat på serier baserade på spel på senaste tiden, och vi kommer bland annat att få se serier baserade på Resident Evil och Assassin's Creed, såväl som en Beyond Good & Evil-film.