Netflix-film skriven av manusförfattaren bakom Hurt Locker och Zero Dark Thirty och skådisen Noah Centineo

MGM-film baserad på Ben Mezrichs ännu oskrivna bok The Antisocial Network

To the Moon, en film vi inte vet så mycket mer än så om

Wallstreetbets-film, producerad av Brett Ratner filmbolag som köpt rättigheterna till subredditens grundares historia. De har även rättigheterna till Jaime Rogozinski bok WallStreetBets: How Boomers Made the World's Biggest Casino for Millennials (puh) som släpptes för ett år sedan