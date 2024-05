Bloodstained: Ritual of the Night kickstartades av Koji Igarashi som en spirtuell uppföljare till Castlevania: Symphony of the Night. Spelet släpptes 2019 och fick bra mottagande både från spelare och kritiker. Spelet har sedan release fått en rad uppdateringar i form av lovat stretch goals-material. Den sista uppdateringen släpps och den innefattar ett samarbetsläge och ett versus-läge.

Samarbetsläget heter Chaos Mode och innefattar ett så kallat boss rush-läge där man tillsammans med en kompis får tackla en rad randomiserade bossar. Läget går att spela ensam, lokalt eller online.

Versus-läget är precis vad det låter som. Ett läge där man helt enkelt får möta varandra, men inte i vanligt slagsmål. I varje match får spelarna i stället möta vågor av fiender och den som överlever längst vinner. Under matchen så får man souls av besegrade fiender som man sen kan uppgradera utrustningen med eller köpa de-buffs som påverkar motståndarspelaren negativt.

Uppdateringen kommer även innehålla lite kosmetiska saker. Utvecklarna teaser även med ett framtida DLC som heter Classic II: Dominique’s Curse. Det ska lägga till en större karta och ett nytt story-läge, men inget datum är ännu satt för detta.

Efter tio års uppdateringar blir nu äntligen Artplay helt färdigt med alla stretch goals och lovade kickstarters-tillägg. 1.5-uppdateringen släpps den 9:e maj till Xbox, PC och Playstation (16:e till Switch).