Efter en hejdundrande Kickstarter-kampanj släpptes till slut Kojo Igarashis Bloodstained: Ritual of the Night under 2019. Mottagandet blev varmt och många har nog hoppats på en uppföljare för att återigen få gotta sig i retro-modern Metroidvania-utforskning. Och det verkar som att deras önskningar kan gå i uppfyllelse, åtminstone om man ska tro en finansrapport för det gångna räkenskapsåret från Digital Bros, som äger det första spelets utgivare, 505 Games.

I en presentation listas de spel och varumärken som företaget gett ut. Ett av dem är Bloodstained: Ritual of the Night, och en av punkterna lyder "Second Version in Development". Ett lite märkligt sätt att referera till en uppföljare kan man tycka, men samma fras används även för Ghostrunner i dokumentet, som vi vet kommer att få en uppföljare. För just Ghostrunner nämns även att en next gen-version är på väg av det första spelet, så att "second version" skulle referera till en next gen-version av Bloodstained känns inte troligt.

Digital Bros har sedan dess släppt en ny version av dokumentet där "Second Version in Development" har tagits bort från Bloodstained, men de har inte gjort några uttalanden om att det bara var Tryckfelsnisse som var framme och att en uppföljare inte alls är på väg.