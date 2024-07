Det har inte varit en lätt resa för GSC Game World och deras Stalker 2, med invasionen av Ukraina, läckor, en brand på ett kontor och flertalet förseningar, den senaste i början av året. Men trots att de kallade utannonseringen av den 5 september för "det slutliga släppdatumet", har spelet nu försenats ytterligare en gång.

I en video vid namn "Really, again?" meddelar de att vi inte får kliva in i zonen förrän den 20 november. Vidare skriver de att de extra två månaderna kommer att ge dem möjlighet att fixa flera oväntade buggar, och de försäkrar att spelet kommer att bli allt de hoppats på.

Vidare kommer de att släppa en djupdykande utvecklingsvideo den 12 augusti, där de ska visa upp intervjuer, massor av nytt material från spelet och en fullständig genomspelning av ett av spelets uppdrag.