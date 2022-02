Så var det återigen dags för Steam Next Fest, där vi blir överösta med speldemon och livestreams från vanliga dödliga och framförallt spelutvecklarna själva. Eventet kommer att pågå i sju dagar och bjuda på hundratals olika demon.

Med så mycket intressanta grejer att klämma på är det lätt att bli överväldigad, så jag passar på att släng in några egna tips. Först ut är Little Orpheus, som är ett färgglatt, sidoskrollande plattformsspel från utvecklarna bakom Dear Esther. Om vi fortsätter på det sidoskrollande temat är Far: Changing Tides också varmt rekommenderat (det fullständiga spelet släpps om en vecka).

Vill man ha ett Pikmin-liknande äventyr kanske Tinykin kan vara något, där man kutar omkring i ett gigantiskt hem för att hitta tinykin med unika krafter.

Glöm inte att fylla på med era egna demo-tips i kommentarerna, eller kanske varningar om vilka man lika gärna kan skippa.