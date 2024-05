Den 9 juni går Xbox Games Showcase av stapeln, där Microsoft visar en flock kommande spel. Källor uppger för The Verge vilka spel som ska visas, och dessutom vilka som vi får releasedatum för.

Först ut av de stora är Starfield-expansionen Shattered Space, som enligt uppgift släpps i september. Det ligger i fas med den officiella uppgiften om höstpremiär. Call of Duty 2024 ska komma i slutet av oktober, och dessutom ska det vara ämnet för den i nuläget hemliga specialshowen direkt efter Xbox-showen. I november väntar Avowed och Microsoft Flight Simulator 2024, följt av Machinegames stekheta Indiana Jones and the Great Circle i december. Det viskas också om att Gears of War 6 kommer avtäckas under Xbox-showen, men där sägs inget om release.

Uppgifterna är obekräftade och ska tas som rykten tills motsatsen bevisats.