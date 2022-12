Natten mellan torsdag och fredag går Game Awards 2022 av stapeln. Med anledning av det tar två tidigare Nintendo-anställda chansen att berätta om hur panik uppstod hos Nintendo när företaget trodde att Zelda: Breath of the Wild skulle missa Game of the Year-utmärkelsen på 2017 års gala.

Med en nysläppt Switch-konsol och de enormt hyllade Zelda: Breath of the Wild och Super Mario Odyssey i ryggen var det med stort självförtroende Nintendo-medarbetarna såg fram mot galan 2017. Spel som visas där får stor uppmärksamhet, inte minst utmärkelserna för årets bästa spel, och båda Nintendo-titlarna var nominerade i flera kategorier, inklusive Game of the Year.

Så man skickade 20-30 tunga namn (regissörer, höga beslutsfattare, med flera) från Japan till galan i Los Angeles, och förhoppningen var att Zelda skulle sopa hem GOTY-utmärkelsen. Men när galan närmade sig insåg företaget att konkurrensen var hård det året, från titlar som PUBG, Horizon Zero Dawn och Persona 5. Från det uppstod en känsla bland medarbetarna att Zelda skulle gå lottlöst, varpå "masspanik" uppstod hos Nintendo-folket.

Det är en ovanlig och spännande berättelse om förväntningar och oro hos ett av världens mest kända spelföretag som berättas av Kit Ellis och Krysta Yang, som ex-medarbetarna heter. Hela berättelsen hörs/ses i podcasten Kit & Krysta. Den ger lite "Behind the scenes"-känsla, med inblickar vi annars sällan får från speljättar. Eller som Going Nintendo skriver: det visar hur mycket enskilda utvecklare faktiskt bryr sig om sina arbeten.

Hur gick det för Zelda på galan då? Jodå, vinst i tre kategorier, inklusive "Game of the Year". Super Mario Odyssey fick nöja sig med en vinst - "Best Family Game".

FZ utsåg Zelda till 2017 års tredje bästa spel och Super Mario kom femma. Vann gjorde PUBG.