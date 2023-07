Höstens i särklass stora Playstation 5-release är Marvel's Spider-Man 2. Vi har fått en färsk storytrailer, och den som vill slingra in sig i spindelnät ännu lite till kan för all del spana in ny PS5-variant. Under Comic-Con i San Diego avslöjade Sony att de släpper en PS5:a med tillhörande Dualsense i Spider-Man 2-tema. Upplagan är begränsad och digitalt Spider-Man 2 ingår.

Konsolen släpps 1 september men för att spela Spider-Man 2 får man hålla på sig till 20 oktober.

Chansen är förstås överhängande att du redan äger en Playstation 5-konsol, men lyckligtvis släpper Sony Dualsense-kontrollen separat, liksom sidopanelerna.