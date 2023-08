Vi har redan skrivit om Titan Quest 2, Alone in the Dark-rebooten och Outcast-uppföljaren. Men det visade ju förstå mer på THQ Nordics Showcase i fredags. Här nedan följer en lista och trailers på allt som visades under showcasen. Det som sticker ut lite (förutom det som vi skrivit om tidigare) är South Park-spelet och det nya spelet baserat på Ninjasköldpaddorna.

South park; Snow day!

Gothic remake

Outcast 2

Space for Sale

Tempest Rising

Titan Quest 2

Trine 5

Last Train Home

Way of the Hunter

Wreckreation

TMNT: The Last Ronin

Alone in the Dark