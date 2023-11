Igår fick den utlovade sista trailern från The Day Before innan release. En release som sköts från 10 november till 7 december, dessutom i early access. Via Steam-sidan förklarar Fntastic beslutet:

Spelet är i early access då detta är vårt första stora spel på Fntastic, och det kan uppstå oväntade omständigheter*. Early access möjliggör också för oss att förbättra och finslipa spelet i samarbete med communityn.

Teamet säger att man hoppas på 6–8 månader i early access innan full release, men att detta "kan ändras". Man vill inte släppa spelet förrän det är i sitt bästa skick. The Day Before kommer garanterat ha ögonen på sig efter anklagelser om stöld från andra utvecklare, beskyllningar om att spelet är en bluff, och så vidare. Kort sagt: det har inte stormat så lite kring spelet.

Spelets titel har man dock fått behålla. I ett inlägg på X skriver Fntastic att man "vann tillbaka" namnet. Prislappen blir 39 och senare 49 dollar (early access respektive full release).

