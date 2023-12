Förutom en trailerkavalkad och att Baldur's Gate 3 blev årets spel har mycket av efterspelet kring Game Awards handlat om fyra ord: "Please wrap it up". Tacktalen skulle vara max 30 sekunder långa. Om de var längre? Tja, då fick pristagaren nämnda budskap via en teleprompter. Och som om det inte var nog: hög musik vars syfte förstås var att få pristagaren bort från scenen.

Man kan lugnt säga att detta kritiserats, diskuterats och meme-fierats sedan galan. Sam Lake var en av de drabbade, vars tal till sist inte kunde höras då det dränktes av musik (visserligen från Alan Wake 2...). Geoff Keighley medger nu (via X) att tiden pristagarna fick var för tajt tilltagen.

Förresten, jag håller med om att musiken spelades för snabbt för vinnarna i år, och jag bad vårt team att tumma på regeln under showen. Även om ingen i själva verket avbröts är det något att ta med oss i fortsättningen.

Talen tog upp tio minuter av Game Awards tre timmar. Ett av de mer kritiserade ögonblicken under kvällen var när Larians Sven Vincke dedikerade Baldur's Gate 3-priset till en bortgången kollega, samtidigt som det stod "Please wrap it up" på telepromptern. Se det hela här: