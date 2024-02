Supermassive Games har gett oss spel som Until Dawn, The Dark Pictures Anthology och The Quarry, men från och med nu kommer deras spelskapande att ske utan de båda grundarna av företaget, bröderna Pete Samuels och Joe Samuels.

På Linkedin tackar Supermassive bröderna för att de grundat företaget och för de 15 åren de jobbat i det, och Pete skriver att det var ett väldigt tufft beslut som helt och hållet baseras på hälsomässiga anledningar. Inget nämns dock om varför Joe också väljer att lämna.

Nu kommer det istället att bli Robert Henrysson som styr skutan, som även är styrelseordförande för Avalanche Studios Group.