Circus Electrique släpptes för ett par år sedan och fick hyfsat bra betyg. Det är en blandning av rollspel, management och taktiska strider, där man ska återuppbygga sin circus i en steampunk-värld och dra nytta av allt från utbrytare och starke män till clowner i de turordningsbaserade striderna.

Totalt finns det 15 olika typer av karaktärer, men när man rekryterar dem måste man även ta hänsyn till deras relation till varandra såväl som ett hängivelsesystem som påverkar dem både i strider och under cirkusföreställningar.

Låter det lockande så är spelet veckans gratisspel hos Epic, och ni hämtar det här. Lirar man å andra sidan gratisspelet Firestone så kan man logga in på det via Epic under veckan för att få en massa juveler, kistor och annat krimskrams.