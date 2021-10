FZ har fått en ny chefredaktör! Daniel Sjöholm har klivit in på redaktionen för att styra din favoritsajt genom den stundande spelhösten och in i framtiden. "Men vem är egentligen denna Daniel?" frågar du dig. Han får svara själv.

Hej och välkommen till FZ, Daniel! Vem är du?

- HEJ! Kul så att vara här! Jag är en gammal gamer och journalist som bland annat grundade och drev pryltidningen/sajten M3. Sen har jag jobbat mycket som producent och annat smått och gott men har nu äntligen kommit hem till en redaktion.

Vilken är din favoritgenre?

– På sista tiden har jag gått ner mig i Survival/Basebuilding/Crafting/RPG-spel. Jagar ständigt nästa fix i den genren. Men annars är jag öppen för det mesta!

Nämn ett favoritspel?

– ETT?? Omöjligt. Här kommer några favoriter ur mitt liv:

Atari 2600: Pitfall

Colecovision: Looping

C64: Monty on the Run

Sega Master System: Phantasy Star

Amiga: Dungeon Master, Bloodwych

Mac: Prince of Persia

Playstation: Uncharted, Rock Band

Nintendo: Goldeneye

Arkad: Gauntlet

PC:

Championship Manager-serien

Civilization-serien

Heroes of Might and Magic-serien

Railroad Tycoon 2

RTCW

Minecraft

Max Payne

Half-Life 2

World of Warcraft

Borderlands 2

7 Days to Die

Hitman-serien

Red Dead Redemption 2

Åh, det känns som man ska nämna sina favoritkompisar man hängt med under åren och ha råkat glömma flera stycken. Men de senaste året har jag nog lagt mest tid på Valheim, Raft och Satisfactory.

Och nu när jag ser listan funderar jag om det är mina favoritspel eller bara en lista över min missbrukshistoria. De timmar jag lagt ner bara på de här titlarna...

Vad ser du mest fram emot med att jobba på FZ?

– Serva och hänga med den mytomspunna FZ-communityn. Om jag hade en krona för varje gott ord jag hört om FZ-communityn hade jag varit, ja kanske inte rik men spelat ännu fler spel. Just spel är gökungen i min privatekonomi...

Får vi be dig nämna något pinsamt om dig själv..?

Jag har mött Lassie. Min Lassie, det vill säga Sid Meier. Jag var en ny, ung journalist som lyckats halka in på ett pressevent där jag hört att Sid skulle närvara. Hade egentligen inget där att göra, men fick en minut med Sid och det gick ungefär såhär:

Jag: Tystnad för att jag blev sjukt nervös.

Sid: – Hello there?

Jag: – I... love you.

Sid: – Hehe. Why?

Jag: – You are... the best...

Sid: – Ok...

Jag: Leds bort av pressmänniskor.

Jag rodnar än idag när jag tänker på det men, alla har väl gjort bort sig i unga år?

Eller hur?

Eller?!?!

Hur viktigt var skägget för att du skulle få det här jobbet?

– Det var den enskilt största avgörande faktorn. Hela anledningen till att det dragit ut på tiden, jag var tvungen att spara ut godkänd längd för att kunna tillträda.