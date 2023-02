Playstation VR2 (test) släpps 22 februari med flaggskeppstiteln Horizon Call of the Mountain (recension). Ett spel som fått mestadels fina betyg men kanske ändå inte är den systemsäljare vi hoppats på. Vad vi kan räkna med är att det i detta nu smids planer om framtida PSVR2-titlar.

Är det någon specifik titel eller serie du vill se ta klivet till Playstation VR2? Half-Life: Alyx är ett spel många förstås vill se, och så finns förstås Sonys uppställning av spel som skulle kunna få VR-behandling: Spider-Man, God of War, Uncharted, The Last of Us, och så vidare. Vi har ju även Astro Bot vars Rescue Mission var ett guldkorn till första PSVR. Eller vill du kanske se något helt nytt?

Dröm fritt! Dröm stort! Vad vill du se till Playstation VR2?