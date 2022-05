"Mer än ett reskinnat Two Point Hospital"

När Two Point Hospital lämnade väntrummet och påbörjade sin operation slog det undan mina ben. Påföljden blev en sjukdomsparad: mundiarré, ljushuvudsjukan och kejsarkomplex. Men det var så värt det. Tjugo år hade passerat sedan Theme Hospital och även om jag saknat det hade jag glömt hur stark saknaden var. Som sagt: ben slogs undan, och jag fånlog ända in i hjärtat.

Two Point Campus lägger inte krokben på samma sjuka vis. Skälet är inte att det misslyckas. Nej, den här gången är jag beredd, och receptet fungerar lika väl i skolbänken som på britsen.

Det gäller åtminstone de fyra första skolorna jag tar mig an. Det börjar ganska sansat med tutorialskolan, ett college med "låga förväntningar och en vacker kanal". Eleverna är få och kurserna färre. Vetenskapiografi (?) och Virtual Normality (!) är vad som står på schemat.

Fritid slår ändå skoltid. Kockstudenternas krav på mat är överraskande spartansk. Two Point County-inramningen är hjärtevärmande. Byggverktygen är både självklara och djupgående. Om ändå skolgympan sett ut så här...

Redan här är det lätt att slå fast en sak: Two Point Campus är mer än ett reskinnat Two Point Hospital. Visserligen är några grundpelare desamma, så som olika rum för att stilla olika behov: föreläsningsaulor, toaletter, sovsalar, lärarrum, bibliotek och så vidare. Placera sedan bänkar, kiosker, telefonautomater och annat i korridorerna som knyter samman lokalerna.

Tempot skiljer sig däremot åt. Läsår avslutas med snittbetyg och beslut om nya och/eller fördjupande ämnen inför skolstarten i augusti (vilket rimmar väl med spelets release). Under varje termin ser du ett schema som avslöjar när en lektion i ett visst ämne äger rum. Om du inte anlitat en behörig lärare eller byggt ett lämpligt klassrum blir eleverna outbildade – och arga!

För som högtalarna skanderar till alla studenter: "Kom ihåg att vi är mer rädda för er än vad ni är för oss". En extra håltimme går väl an, men det gäller att hålla elever (och lärare) nöjda.

Den här seriösa sidan bidrar till balansen, för bortom alla betygsdokument och löneanspråk finns förstås väldigt mycket trams. Underbart trams, ska tilläggas. Det märks inte minst när man kliver ur den första skolan och tar sig an några andra universitet. Kockakademin i Piazza Lanatra låter hyfsat seriös men ger oss möjligheten att baka jättepizzor som får familjepizzor att kännas som, tja, minipizzor. Svettiga matlagningsdueller à la Sveriges Mästerkock får fart på tävlingsandan, men återhämtningschanser finns också: en öl på kåren eller filmkväll i aulan.

Andningspauser kan behövas för i testversionens två sista skolor ökar inte bara nivån av trams utan även utmaningskurvan. Bakterier, svåra skador och potentiella jordbävningar höjer insatserna avsevärt. Riddaruniversitetet får mig också att ifrågasätta alla mina tidigare akademiska val, för vad är bättre än en fysisk lektion i den ädla turneringskonsten? Det skulle eventuellt vara läran i de mörka konsterna på trollkarlsskolan...

Spiffinmoore besvarar den (inte så?) eviga frågan: vad händer om man mixar Harry Potter med Two Point Hospital? Well, magi uppstår. Förutom den bokstavliga magin introduceras själavård och – oj! – lånehantering. Väl värt att understryka är att du för varje ny skola kan bygga ut med de gamla kurserna. Trollkarlselever kan därmed samsas med riddarstudenter, aspirerande pizzabagare och, vad det lider, clownlärlingar och Indiana Jones-wannabes.

Numer kan du designa också på utsidan av byggnaderna. Familjepizza för familjen annorlunda. Hogwarts-vibbar. Jag är inte tillräckligt cool för den här skolan. Naw!

Two Point Campus vore ganska mycket utan sin personlighet, men det vore också något helt annat. Halva grejen är att svepa med muspekaren över campuset och flina åt alla små men betydande detaljer: riddare i full mundering som kryper ner under täcket, kalsonglyft och försiktigt gos på en parkbänk. Då eleverna stannar på skolan blir de mer än patienterna i Two Point Hospital. Jag brydde mig inte när de dog (förutom konsekvenser för anseende och budget), men jag fäller nästan en liten tår när min kull tar examen med ett fantastiskt snittbetyg.

Two Point-spelen har många komponenter, men bortom kalkylark och planritningar är det ändå personligheten som skiner igenom. Som med knivskarp precision balanserar mellan trams och allvar. Hospital lyckades, det känns som om Campus gör detsamma.

Det bästa är att det känns som om vi bara skrapat på Two Point County-ytan. Möjligheterna är oändliga: Two Point City, Two Point Majesty, Two Point Shopping Mall. Det finns både gamla och nya idéer att spinna vidare på, och jag är gärna med på åkturen.

Fotnot: Provspelat på pc. Spelet släpps den 9 augusti till pc, Playstation, Xbox och Switch.