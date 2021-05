Hunden, människans bästa vän

Fanns ingen tråd om enbart hundar och hur mycket dom är till hjälp, bara farliga och annat. Jag kände mig trött häromdagen efter en extra lång promenad och såg en Golden Retriever, frågade ägaren om jag fick klappa den, fick jag och när jag klappade den fick jag extra energi, otroligt. Finns studier som visat på att hundar när man klappar dom ökar må bra hormoner i kroppen.

Har ni egna erfarenheter och då givetvis positiva som ni kommer ihåg hundar gett er?

Scientists Confirm Dogs Can Detect 8 Diseases:

How a service dog transformed daily life for a boy with autism:

What an anxiety attack looks with a service dog:

The Dog That Helps Little Girl with Her Diabetes:

Meet Marley, the adorable therapy dog helping people with dementia:

Citat: Hund och hormoner Även i stressade vårdsituationer har hundar visat sig kunna lindra känslor av ensamhet, minska depression och göra människor mer benägna att söka kontakt med andra. Hos vuxna patienter har forskning visat att vårdhundar har en rad positiva effekter. De ökar halterna av lugnande hormoner som kortisol och oxytocin, vilket ger ökat välbefinnande och gör att man känner mindre smärta. Barn på sjukhus har, förutom närhet till sina föräldrar, ett stort behov av att leka. Clowner, musik, lek- och bildterapi är viktiga komplementära behandlingar i vården. Om resultaten faller väl ut, kan hundkontakt bli en del av det. Då skulle alla sjuka barn som önskar kunna få tillgång till vårdhund på remiss.

https://www.vardfokus.se/omvardnad/fyra-tassar-pa-barnklinike...