Zelda: Breath of the Wild 2 - era förväntningar

Bättre tempel, alla de där 100st copy-paste skiten borde tas bort, gör världen intressant, den var så tom och tråkigt i första. Sluta ha sönder vapnen helt och hållet ogillar sådant i alla spel. Fyll världen med mer intressanta saker, fanns typ inget att göra i BOTW, de flesta områden såg exakt likadana ut och var extremt tråkiga. Tråkiga fiender. Nä, finns massa saker de kan göra bättre. Spelet var en riktigt besvikelse och nog ett av de sämsta Legend of Zelda spel jag spelat. Har inte ens pallat köra klart det. All charm som Legend of Zelda spelen haft var liksom helt borta. Inte nog med att musiken eller ja avsaknaden av musik många gånger gjorde spelet enormt tråkigt även om de snuttar av musik som kom ibland var bra, tycker dock att OoT, TP, WindWaker med mera har bättre musik.