Tips på jrpg mottages tacksamt

Finns väldigt mycket i den här genren. Det går att köra save i princip när man vill i dessa spel nu för tiden samt att de har en början och ett slut, så det går att plocka upp och lägga undan anpassat till ett aktivt liv. Här är några exempel från de plattformar du har.

Switch:

Vill du ha JRPG med story och lite mer taktiska strider till Switch så är Fire Emblem: Three houses att rekommendera. Världen består av tre nationer med Klostret Garreg Mach i centrum, upprättat en gång i tiden av the Divine Seiros. Klostret har även en akademi för officerare och huvudpersonen börjar som Mercenary som rekryteras att bli lärare på Officers akademin. Man får sedan i början välja vilken av tre klasser (hus) man skall representera vilket leder till tre helt olika storylines. Varje klass leds av en händelse av tronföljaren till respektive nation.

Visa innehåll Trailer som beskriver mer vad man gör i spelet.

Xenoblade Chronicles är som redan nämnts ett lysande JRPG till Switch. Det är helt fristående från del två. Unik värld på kroppen av två Titaner. Mycket öppen spelvärld.

Visa innehåll

Xenoblade Chronicles 2 är väldigt bra även det. Världen är här även unik med flera titaner som vandrar runt trädet Yggdrasil där titanerna är det land som finns för människor att bo på. Mycket öppen spelvärld.

Visa innehåll

Bravely Default 2, fristående del tre (trots att det heter 2 ) i Bravely default serien, en serie JRPG som skapats specifikt för att likna de mer klassiska JRPG som fanns förr i tiden. Det är då helt turordningsbaserade strider men det finns ett jobb system som gör att du hittar olika jobb (klasser) som du kan assigna på dina karaktärer hur du vill i olika kombinationer.

Visa innehåll

Shin Megami Tensei 5. Var nominerat till RPG of the year på Game awards (som vanns av Tales of Arise). Shin Megami tensei är en serie RPGs som alla handlar om att frammana demoner i striderna där storyn ofta är i Nutid men där en paralell paranormal värld påverkar vår. Tidigare delar har oftast varit Dungeon Crawlers men denna episod är mer likt ett klassiskt JRPG. Fun fact: Den hyllade Persona serien är en spinoff från Shin Megami Tensei. Så de personas man ser i Persona kan alla hittas som Demoner i Shin megami tensei. Den sociala delen som finns i Persona finns dock inte i Shin Megami tensei så storyn är inte lika djup.

Visa innehåll

DRAGON QUEST XI S: Echoes of an Elusive Age Klassisk JRPG serie med rötter lika djupa som Final Fantasy (Square hade Final Fantasy och Enix hade Dragon quest innan företagen gick ihop). Turodingsbaserade strider men mycket bra flow trots det. Mycket bra spel. S versionen har mer content i sig än vanliga XI.

Visa innehåll

PS4/5

Mycket större utbud på PS plattformen. Har varit så sedan PS2 tiden. Inte så konstigt då Sony är japanskt. Så kan bara ge ett fåtal exempel av en enorm mängd bra spel. Allt som släppts på PS4 fungerar på PS5. RPGs tar lång tid att utveckla så de riktade RPGs som kommer till PS5 enbart lär vi inte se på ett tag. Många titlar har redan lyfts i tråden så lägger till en handfull av tips.

Tales of Arise årets vinnare av best RPG på Game awards. Designat att vara en inkörsport för nya spelare i Tales serien av spel. Tales handlar ofta lika mycket om spelvärlden som om karaktärerna så varje Tales Spel har oftast en ganska unik spelvärld. Det är även mycket av story byggt runt varje karaktär. Striderna har alltid varit realtid i någon form. (första Tales spelen hade sidskrollande strider, moderna har realtime i 3d naturligtvis). Mycket bra naturligtvis.

Visa innehåll

TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION i min mening en av de bästa delarna i den långa Tales Serien, jag gillade det starkare än Arise. Släpptes 2019 som en remastrad version med extra content till PS4 och PC bland annat. Kom ursprungligen till Xbox 360. Mer klassiskt Tales till skillnad från Arise som gjorts mer "modernt". Traditionell världskarta vilket inte finns i Arise.

Visa innehåll

13 Sentinels Aegis Rim väldigt unikt JRPG som vunnit flera RPG of the year 2020 i konkurrens med Persona 5. Det är väldigt story drivet och striderna är taktiska. Du bör kika noga innan du ger dig på detta så du har rätt förväntningar då det som sagt är väldigt unikt. Mycket bra story.

Visa innehåll

Trails of Cold Steel 1 till 4 Senaste story arcen i Legend of heroes serien. Fyra spel som alla är en fortsättning på varandra. Väldigt story drivet. Striderna är semi turnbased. Börjar vid en militärakademi och går igenom både ett inbördeskrig och ett världskrig innan slutet på story arcen. Samma Main character genom hela.

Visa innehåll

Persona 5: Royal game of the year på många ställen 2020 och är det RPG som länge har haft högst Metacritic score. Starkt rekommenderat. Persona spel handlar ofta om en Main Character som kommer som utbytesstudent till någon form av Skola/akademi i en stad någonstans i Japan. Sedan sker någon form av story som har paranormala kopplingar så det finns en parallell värld till nutida verklighet och man måste navigera båda verkligheterna. Persona spel har ett Social links system vilket gör att man lägger vikt på den sociala kopplingen Main Character får till andra karaktärer då detta leder till mer power i den paralella världen. Ofta mycket välskrivna storylines och mycket välskrivna och väl genomförda karaktärer. Epitetet Royal betyder att det är en expanderad version av spelet. Persona 4 hade Golden som epitet i sin expanderade version. Persona 5: Royal äger rum i Tokyo. Persona 4: Golden (finns via Steam och Vita) äger rum i den lantliga staden Inaba. Så miljöerna är helt olika i de olika spelen.

Visa innehåll

Utawarerumono Börjar med den fristående Utawarerumono: Prelude to the fallen. Sedan kommer en separat story arc på två spel som utspelar sig efter Prelude to the fallen men med en ny Main Character. Utawarerumono: Mask of Deception som följs av den direkta fortsättningen Utawarerumono: Mask of Truth. Likt 13 Sentinels Aegis Rim så är detta väldigt story drivna spel och man bör gå in med rätt förväntningar. Utawarerumono har story segment som gränsar till Visual novels med mycket berättande där det sedan är Tactics RPG strider emellan. Mycket bra om man gillar mycket story. Finns en Animeserie gjord efter Mask of Deception och Mask of truth kommer som Anime 2022.

Visa innehåll Mask of Deception anime opening: Kommande mask of Truth anime:

Star Ocean: Integrity and Faithlessness Star ocean är en JRPG serie som har Sci-Fi möter Fantasy. Det bästa spelet i serien finns ej på PS4 (Star Ocean 2: the second story). Det gjordes en PS4 version men den släpptes bara i japan. Star Ocean: Till the End of Time vilket är del tre släpptes dock i en version för PS4 2017 och utspelar sig 400 år efter Star Ocean 2 och är riktigt bra. Prequelen Star Ocean: The last Hope har bra spelmekanik och bra post game men storyn är inte den bästa. Finns även den till PS4. 2022 släpps Star Ocean: The Divine force (star ocean 5) till PS4/5. Star Ocean Integrity and Faithlessness som är den senaste som släppts till PS4 (star ocean 4) utspelar sig den även före Star Ocean 3 men efter Star ocean 2 i story arcen. Det är real time action combat, party based och bra även om det inte är bästa i serien.

Visa innehåll Star ocean: The divine force (2022) Star Ocean: Till the end of time. (2007 och HD remaster 2017) Star Ocean: The last hope (Prequel)

Tror jag stannar där för nu. Finns som sagt så mycket bra i JRPG världen som är släppt så svårt att begränsa sig.