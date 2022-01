Jag kan inte låta bli att undra över hur tankegångarna hos Remedy gick när man beslutade sig för att köra på Quantum Break. Kanske ville en del av utvecklarna lämna spelmediet och ge sig in på filmmarknaden kanske ville den andra delen göra ett spel? Jag vet inte, men det jag vet är att Quantum Break lider av en svår identitetskris.

När jag bestämde mig för att rulla igång Quantum Break hade jag ändå ganska höga förväntningar, visserligen har jag inte spelat något från dem sedan Max Payne, men som jag minns det gillade jag dem spelen väldigt mycket samtidigt som jag hört väldigt gott om titlar som Alan Wake och Control genom åren. Förväntningarna var alltså som sagt ganska höga och till en början luras jag ändå lite av grafiken, för trots att det nu har några år på nacken tycker jag att det för sin ålder ser oförskämt bra ut i stora delar. Tyvärr är det väl där någonstans som de goda nyheterna tar slut.

Ett manus bara en mamma kan älska

Idén med att plocka in skådespelare kan kanske vara en spännande idé på ett ritbord, men hur många gånger blir det egentligen bra i spel? I Quantum Break bjuds vi på flera riktigt prominenta namn som Aidan Gillen, Dominic Monaghan samt protagonisten som spelas av Shawn Ashmore. Helt klart habila skådespelare som någonstans nog gör det dem kan med det manus som de har blivit givna. Ett manus förövrigt som mycket väl skulle kunna vara skrivet under en rejäl drängfylla på en finlandsfärja.

Spelet har flera problem, men låt oss stanna lite längre vid manuset. Handlingen kretsar kring en tidsresa som går snett och genom det så håller tiden helt enkelt på att ta slut, inte direkt nyskapande va? Vi blir också serverade en veritabel buffé av formulär 1A troper i sådana här handlingar, hade man haft en bingobricka så hade det varit bingo varje gång. Vi bjuds på en galen rik affärsman, allvarliga män i kostymer, en ärrad tidigare soldat samt en galen vetenskapsman och en hel drös med soldater i ”spännande” dräkter. Vår protagonist är en man med ungefär lika mycket personlighet som vetemjöl och även om Shawn Ashmore gör sitt bästa för att skaka liv i karaktären under de oerhört ostiga videosekvenserna så är det i slutändan lönlöst.

Just de här videosekvenserna var något som man drog mycket på inför släppet av spelet och nu kommer vi till ytterligare ett av dem riktigt stora problemen med spelet. De här sekvenserna spelas mellan varje kapitel i spelet och är olidligt långa och som tidigare nämnt väldigt ostiga. De här sekvenserna börjar också med att du i korta sekvenser får spela som någon av de ”onda” karaktärerna. I dessa sekvenser får du sedan göra lite mindre val som påverkar det som händer. Ett lite spännande drag, men som tyvärr faller helt platt då du i takt med andra kapitlet helt tappat intresset för handlingen då den är så oerhört rörig. Videosekvenserna är som sagt lite väl långa ofta och man ställer sig ganska snart frågan vad detta egentligen är för något. Är det ett spel? Är det en film? Spelfilm? Manuset håller i vilket fall för ingen av delarna och istället för att bjudas på en ny och spännande spelupplevelse känns det mer som att jag själv tagit en tidsresa tillbaka till gymnasietiden och landat i sängen efter en blöt utekväll framför någon av alla dessa B-filmer som sexan körde i tid och otid på den tiden.

Ett gameplay att somna av

Spelmässigt då? Well, till en början gillar jag det faktiskt. På grund av de här störningarna i tiden får vår protagonist en hel del verktyg. Han kan leka med tiden på ett sätt som gör att du exempelvis kan frysa fast fiender medan du rör dig fritt, skydda sig med någon form av tidssköld samt leka med tiden på lite olika sätt. Till en början som sagt känns det riktigt roligt, men ganska snart så börjar man förstå att Remedy har satsat väldigt mycket vad det gäller gameplay på just de här sakerna och det bär inte riktigt hela vägen. Annars är det tyvärr inte mycket att hänga i julgranen även här. Sammanlagt ställs du mot fyra olika fiendetyper som liknar precis alla andra fiender vi sett i otaliga spel tidigare. Du hittar de lite snabbare som kan teleportera sig, de lite kraftigare tankfienderna som du måste attackera bakifrån samt två typer som mer eller mindre bara är kanonmat. Oerhört tråkigt, det måste tyvärr sägas. Det känns inte engagerande för fem öre och så fort man lärt sig hur man ska tackla dem går det på ren rutin. På många sätt känns det lite som att Remedy under utvecklingen lite glömde bort att detta också är ett spel och man att sent i slutändan bara slängde på lite gameplay, det känns verkligen som ett hafsverk rakt igenom.

Glöm och gå vidare

Jag vet att jag under flera gånger har återkommit till det här, men det går inte att poängtera nog att Remedy känns helt splittrade rakt igenom här. När eftertexterna rullar undrar man vad som egentligen hände och helt ärligt vad dem ville förmedla med det här spelet. Spelmässigt känns det som sagt som ett hafsverk och lite som en kinakopia av Uncharted som gjorts på en budget där 99% gått till diverse skådisarvoden. De här valen som man kan göra under spelets gång ska locka till omspel, men frågan är egentligen hur uttråkad man måste vara om man är villig att lida sig igenom det här ytterligare en gång. Vi måste också prata lite om Remedys förkärlek för att fullkomligen översvämma världen av diverse mejlkonversationer, bandspelare och annat bös. Tanken med detta är väl att ge lite extra krydda till handlingen, men med tanke på att det är så ohyggligt mycket så tappar man snart intresset för även det. Det ger för lite helt enkelt, hade det varit engagerande hade det kanske kunnat passera men som det presenteras här känns det endast som filler.

Avslutningsvis ska vi ändå gå in på något positivt och det är miljöerna. Spelet är som sagt riktigt snyggt än idag i stora delar och jag kom på mig själv att bara vandra runt ibland för jag fann flera av platserna riktigt intressanta. Även de få pussel som man ställs inför är klart godkända, det är inget som på något sätt är nyskapande ens för 2016, men det funkar och det i kombination med ens specialkrafter gör det faktiskt lite roligt ibland. Quantum Break är verkligen inte Remedys finaste stund på jorden och det hade varit väldigt lätt att ge spelet underkänt, men samtidigt. Spelet är förhållandevis kort och det är faktiskt spelbart, idéerna som Remedy hade var säkerligen bättre på ritbordet än vad som sedan blev resultatet och är man bara ute efter att få leka lite med specialattacker och panga lite så kanske man kan hitta något här ändå. Därför landar jag i att ge spelet ett ytterst "Tveksamt" som betyg.

Sist men inte minst, skulle man mot förmodan vilja ge sig i kast med det här nu så rekommenderas det starkt att ladda ner videoklippen innan man drar igång spelet. Streamingkvalitén är verkligen inte all that och gör videosekvenserna än mer plågsamma att ta sig igenom.