Warframe - En liten guide för nya spelare

Under början av året (2021) hade jag precis klarat ut det sista av karaktärs berättelserna i Star Wars The Old Republic (SWtOR), och före det så hade jag tagit mig igenom Final Fantasy 14 episka berättelse. Båda spelen har en, eller i SWtORs fall flera, bra berättelser som man upplever ihop med sin spelkaraktär. Både FF14 och SWtOR krävde ett engagemang av tid att klara igenom, om man nu ville spela igenom end-game material så krävs det ännu mer.

När man hade spelat igenom dessa två titlar som man skulle kunna säga följer en mer klassisk MMORPG riktlinje, så var jag sugen på något annorlunda. Kanske något som jag då trodde skulle ta upp mindre av min tid än de två tidigare nämnda titlarna. Både en arbetskamrat och en bakant hade spelat spelet lite till och från under en längre period. Med deras hjälp så hoppade jag in i spelvärlden som var Warframe, något som jag senare skulle upptäcka blev en förvirrad och tidskrävande resa, som än idag inte är klar. I skrivandets stund ligger jag på ungefär 1200 timmar i Warframe, dock så måste jag säga att det inte riktigt är 100% speltid som det är i de flesta MMO. Det mesta som berör denna lilla genomgång kommer man i kontakt med under de första 150 timmarna.

Jag ska försöka hålla denna lilla genomgång så spoiler-free som möjligt, svårt och förklara allt kanske i detalj som jag själv tyckte var väldigt förvirrande, men ska försöka. På grund av att det är så ofantligt mycket som jag vill beröra så kan det eventuellt bli lite rörigt, då mycket av spelmekaniken är sammankopplad. Men tycker ändå att jag vill göra det, då mycket var, och fortfarande är, dåligt nämnt och förklarat i spelet då jag fick leta rätt på informationen själv. Men jag kan omöjligt förklara allt om hur, varför och vart man hittar allt. Men jag hoppas att jag kan vägleda er till de rätta svaren på en enklare sätt än vad jag själv har fått uppleva. Själv har jag haft en fantastisk upplevelse i Warframe under alla de timmar jag har spelat, men självklart är spelet inte för alla, då det kan kännas tidskrävande.

And here we GO!

Vad är Warframe?

Det kortaste man kan säga om vad Warframe är skulle kunna vara det som står under beskrivningen på Steam, “Warframe är ett kooperativ free-to-play tredje-person online actionspel, som utspelar sig i en framtida sci-fi värld”.

Med hjälp av sin Warframe, som är en antropomorfisk biomekanisk stridsenhet (försök säg de där tio gånger snabbt), tar man igenom uppdrag på diverse olika planeter i solsystemet. Uppdragen kan variera i tid beroende på uppbyggnad, mål och egen erfarenhet. Men de brukar inte vara allt för långa, varierar mellan 30 minuter till ibland under en minut. Huvudberättelsens uppdrag och banor tar dock längre tid än de vanliga banorna, och spelas oftast själv.

Man kan välja / låsa till att spela alla uppdrag själv, med sina vänner eller om man vill spela med andra, upp till fyra personer. Om man vill spela med sina vänner så kan man hindra att andra personer kommer in på sin sektion, eller om man vill tillåta andra och komma med. Communityt är, vad jag har upplevt hittills, ganska snälla mot nya spelare och som gärna hjälper till, men det finns alltid några rötägg i korgen. Men inte för att tynga ned andra spelare kan det vara värt och spela ett tio-tal timmar själv i början för att få en känsla för spelet, då början i sig inte är svår så är det inte heller något problem.

100 days of Warframe

Till sin hjälp har man en ganska imponerade pool av diverse olika vapen för att ta sig an det fientliga motståndet på varje bana. Man kan utrusta sin Warframe med upp till tre vapen, vissa Warframe har speciella förmågor som gör det möjligt att ha ett vapen till. Ett primär vapen (gevär, pilbågar, granatkastare, etc), sekundär vapen (pistoler, mindre hagelbössor, kastknivar, etc) och närstridsvapen (svärd, stavar, nunchucks, liar, piskor etc).

Många har också sagt att Warframe är som “Ninjas in Space”, och skulle säga att det inte är så långt ifrån sanningen då action sidan av spelet är väldigt snabbt och känslan är väldigt belönande om man lyckas ta sig runt på banorna med en smidighet som man ofta sammankopplar med ninjor. Det vill säga när man väl har fått in vanan på att ta sig runt på banorna, i början känner man sig dock lite som en mjölkkanna som blir iväg kastad av en man i 40 årsåldern som upplever sig första fylla.

Början på din resa

Spelet börjar med en filmsekvens som lyckas sätta stämningen för Warframe rätt bra. Efter filmsekvensen får man välja en av tre olika Warframe som man vill börja med, de har en liten annorlunda spelstil mellan varandra. Det beror lite på din spelstil vad du är sugen efter i början, men spelar inte så stor roll vilken du väljer eftersom man kommer inom en snar framtid ha rätt många fler Warframe och spela som.

Warframe: Official Intro Cinematic

Warframe spelar man som nämnt i tredje-persons vy och har tillgång till vapen i en rätt imponerande pool av variationer, några av dessa vapen får man möta bekantskap med under spelets första minuter samtidigt som man blir bekant med hur spelkaraktären rör sig och vad man kan göra, i form av dubbelhoppa, springa på väggar, glida längs marken, och använda sina färdigheter som sin Warframe har. I de senare banorna så kommer man ha användning av dessa parkour egenskaper mer än i de tidigare.

Under introduktionen av spelet så är en av de första rösterna vi hör från Lotus, hon kommer agera som en vägledare på resan och kommer också vara en viktig person genom huvudberättelsen, och mer än så kan jag tyvärr inte säga.

Men Lotus är inte den personen man träffar när man väl vaknar, då en Grineer vid namn Captain Vor ligger steget före, och hans plan är att ta Warframen till Grineers ledare, Twin Queens, för att få en saftig belöning. Han sätter fast en kontrollenhet, en Ascaris, för att sakta försöka ta över Warframens möjlighet att röra sig. Man måste nu fly undan Captain Vors soldater och ta sig till en säkrare plats. Med hjälp från Lotus så tar man sig till ett skepp för att fly undan greppet Captain Vor.

I slutet av introduktionen får man tillgång till skeppet, The Liset, vilket kommer agera som hem och sin egna lilla Base-of-Operation under tiden som man spelar Warframe. Det är nu som spelar börjar öppna upp sig successivt.

The Liset är ett rymdskepp av Orbiter klass som användes av Tenno / Warframes under The Old War och just detta skepp har inte varit i bruk på bra länge. Väl ombord på skeppet så märker man att alla system inte är riktigt i fullt reparerat skick, och man måste reparera delar för att få tillgång till diverse olika system.

När vi väl kommer ombord på skeppet så får vi också höra en röst, en röst som tillhör Ordis. Ordis är en Orokin Cephalon och kommer vara en medföljare i våra äventyr genom solsystemet. Låt oss säga att Cephalon är lite som AI, men det är inte hela sanningen som man senare kommer att få reda på.

"What is a Cephalon? At first it seems to be a forbidden thing, a computer that thinks and feels. Yet I have flaws, phantom memories, I am something else. More like an image, a ghost... an abomination." - Ordis

Med hjälp från Lotus och Ordis ska man försöka skapa en balans i solsystemet som har blivit dominerat av Grineer och Corpus fraktionerna.

Berättelsen har byggts på under åren som spelet har varit ute, och kan kännas förvirrande för nya spelare och greppa. Samtidigt så kan man också förstå varför man inte ska veta något om världen ihop med hur berättelsen breddar ut sig desto djupare in man kommer. Man får inte allt serverat, utan vissa detaljer om världen måste man leta sig fram till, och där så kanske de kunde ha gjort det lite enklare för nya spelare att få ett grepp om världsskapandet.

Fraktioner - Mål / Ideologier

Om jag skulle ta och skriva ned hela historien bakom varje fraktion, skulle det bli några sidor till, istället så kan jag rekommendera några videor som förklarar berättelsen på ett bättre sätt och med mera inlevelse.

Videorna innehåller dock stora spoilers för huvudberättelsen, ifall man är orolig för sådant.

Skeppet - The Liset

Skeppet kommer vara din hubb resten av spelet, det är i skeppet du hanterar din karaktär, dina vapen och tillgång till Star Chart som tar dig ut på diverse olika uppdrag. Tänkte “snabbt” gå igenom några av dessa stationer som man har tillgång till i skeppet, samt några som är lite hemliga men nämner hur man får tillgång till dem och när man får det.

Starchart

Star Charten är i centrum av den främre delen av skeppet, det är här man bestämmer vilka uppdrag man gör. I början är man låst till vissa planeter men under tiden man spelar så låser man upp Junction som fungerar som Gateway till andra planeter, lite som Warpstations för att ta sig mellan planeter. Vissa krav måste uppfyllas för att en Junction ska låsas upp och man måste besegra en boss. Efter man har låst upp Junction så får man lite annat godis som belöning, och detta var inget man fick förut, men det är en välkommen bonus för nya spelare.

Upp till höger så har vi också World State Window. I från denna meny kan vi se Event, Alert, Steel Path incursions, Invasions, Syndicate uppdrag, Void Fissures och dagliga Sorties. Dessa är temporära uppdrag / events med olika svårighetsgrader som ger bra bonusar.

Event: Är större uppdrag som oftast görs gemensamt med hela Warframe community, och under denna tid har man chans till att få belöningar som man inte kan få på annat sätt.

Alert: Är en samling av lite olika uppdrag. Maroo’s Ayatan Treasure Hunt, Clem’s weekly mission, Kuva Siphons, Nightmare Mode, Gift from the Lotus och Arbitrations. Låt oss gå lite djupare ned i vad exakt dessa Alerts är och vad för belöningar man får.

Maroo’s Ayatan Treasue Hunt låser upp när man väl hittar Maroo på ett av uppdragen som sker rätt tidigt i spelet. Uppdraget går ut på att man ska hitta en Ayatan Treasure, som man sedan kan sälja för att få en av de olika valutorna som finns i spelet, Endo. Endo används för att uppgradera Mods. Men mer om Endo och Mods lite senare.

Clem’s Weekly går ut på att man ska hjälpa Clem, som är en desertör från Grineer fraktionen och som arbetar som Darvos hemlig agent för att få tag på information. Det är samma rewards man får varje gång man gör denna, Clem Clone Blueprint. Clem’s Weekly låses upp när man har gjort uppdragen från Darvo som man själv hittar ifrån ett av tidigare huvuduppdragen i spelet.

Kuva Siphons uppdrag är ett sätt att få en resurs som heter Kuva, Kuva används till när man ska tillverka diverse olika vapen, warframe och diverse andra saker. Man kan använda Kuva också till att rerolla Riven Mods, väldigt kraftfulla mods om de har rätt statistik på dem. Till denna grupp uppdrag finns det två olika, Kuva Siphons och Kuva Flood, där Kuva Flood är svårare men ger också bättre belöningar. Under uppdragen finns det också en chans att man kan få Requiem Relics.

Nightmare Mode låses upp när man har klarat av alla uppdrag / noder på en planet, och är ett spelläge som gör banorna svårare med hjälp av olika modifikationer som är till nackdel för sin egen Warframe. Några av nackdelarna som man kan stöta på är: Energy Drain, Low Gravity, No Shield, Timer, Health Vampire, Death Detonation. Fördelen med att göra dessa uppdrag är att man får unika Mods som man kan använda till sin Warframe eller till vapnen, mer om hur man moddar senare.

Gift from the Lotus brukar oftast vara speciella evenemang som hålls ihop med att utvecklar teamet firar något speciellt eller i anknytningar till Devstreams som utvecklarna brukar ha på Twitch. För att kunna få en chans på belöningarna behöver man länka sitt Warframe konto till Twitch. De brukar rotera belöningarna för PC, Xbox, Playstation och Switch, då Warframe finns på samtliga plattformar och alla ska få en chans till “Gift from the Lotus”. Belöningarna brukar vara rätt bra och användbara för så som nya spelare och för erfarna spelare. Det är också anpassat så att alla ska kunna spela dessa evenemang.

Arbitrations är en speciella typ av Alert som man får tillgång till först när man har klarat ut alla uppdrag / noder på hela Star Charten. Arbitrations är svårare uppdrag än vanliga, men med en högre chans till bättre belöningar. Uppdragen som man kan spela på Arbitrations är av typ Endless, det vill säga man kan spela dem så länge som man vill, så länge man inte dör. Varje gång man klarar en sektion / rotation på Endless så blir man belönad, och belöningen dras ut en pool som finns. Hur belöningssystemet fungerar ska jag försöka förklara i närmare detalj ihop med de olika uppdrags typerna / belöningar.

Ihop med dessa uppdrag så kan man också få en annan speciell valuta som heter, Vitus Essence, som man kan byta ut mot diverse olika saker i affär som finns på olika Relay stationerna som cirkulerar vissa planeter.

Invasions: Uppdrag där man får oftast välja en sida som man vill slåss emot, Grineer eller Corpus, och beroende på vilken sida man väljer så får man lite olika belöningar. Om man väljer Grineer så får man oftast Detonite Injector, och om man väljer Corpus så får man Fieldron. Man måste klara av tre uppdrag åt den sida man väljer för att sedan få belöningen man är ute efter. Man får belöningen när väl just det Invasion uppdraget är över, och oberoende på vilken sida som “vinner” så får den belöningen man kämpade emot att få.

Detonite Injector och Fieldron använder man för att tillverkar diverse olika vapen som är kopplade dessa två olika faktionerna (Grineer / Corpus).

Det finns också chans till andra belöningar såsom forma, orokin catalys, orokin reactor, vapendelar, blueprint, etc., så kan vara värt och hålla koll på vad Invasion uppdragen kan erbjuda.

Beroende på vilken sida man väljer under dessa uppdrag så kan man också väcka intresse av Zanuka Hunter eller The Grustrag Three. På grund av att man har valt sida så skickas de ut för att jaga Warframen och man kan komma och träffa på dessa på vanliga banor man sitter och spelar, som en randomiserad händelse.

Syndicate uppdrag: Uppdrag som är inriktade på att öka sin rank i de olika Syndicate fraktionerna som finns i Warframe. Det finns sex stycken, New Loka, Cephalon Suda, Steel Meridian, The Perrin Squence, Arbiters of Hexis och Red Veil. Ska förklara hur Syndicate fraktionerna fungerar och hur man går upp i rank med dem lite senare. Under dessa uppdrag kan man även hitta föremål som man kan lämna in till respektive syndikat för att få “standing” hos dem.

Void Relic / Void Fissure / Void Traces: När man spelar igenom sin Star chart så kan man få Relics. Relics innehåller Forma och Prime delar till vapen och warframe, Prime är bättre versioner av sin motsvarighet. Alla Relics innehåller tre (3) common, två (2) uncommon och en (1) rare och det varierar beroende på vilken relic vad som finns på respektive plats.

Det finns fyra (4) olika sorter av Relics, Lith, Meso, Neo och Axi. Lith får man oftare på de tidigare banorna och Axi på de senare, medans Meso och Neo på banorna där emellan.

För att låsa upp innehållet i en Relic behöver man spela igenom en Void Fissure, typ av bana man spelar varierar med jämna mellanrum, och samla ihop Void Fissure från specifika fiender på banan. De fiender som ger Void Fissure ser man ganska lätt då de lyser i ett vitt-gult sken. Man behöver samla ihop tio (10) Void Fissure och klara av kartan för att få låsa upp och få tillgång till innehållet. Om man misslyckas så går inte Relicen förlorad, utan man kan använda samma Relic igen och försöka öppna den.

Om man spelar med fyra andra i samma uppdrag, och alla har samlat ihop Void Fissure så kan man i slutet av banan välja vilken belöning som man vill ta, det är kanske inte alltid man vill ta det som man själv låser upp. Detta tycker jag är riktigt bra system, då man kan få något man inte visste att man behövde. Detta är riktigt användbart när man är på jakt efter den delen som finns på sista platsen, rare, då det är väldigt liten drop chans för att den ska släppas, men det finns något man kan göra åt det.

Void Traces kan man använda för att uppgradera sina Relics för att öka drop chansen för Uncommon och Rare, och minska drop chansen för Common. Void Traces får man genom att spela Void Fissure banor och brukar variera mellan 8 - 80 stycken per bana man klarar av. Man kan uppgradera för 25 (Exceptional), 50 (Flawless) eller 100 (Radiant) Void Traces för att öka chanserna. Hur mycket Void Traces man kan ha beror på vilken Master Rank man är, vid MR1 har man en gräns på 100, men stiger med 50 för varje Master Rank.

Relic Void Trace kostnad Common Uncommon Rare Intact 0 76% (25,33%) 22% (11%) 2% Exceptional 25 70% (23,33%) 26% (13%) 4% Flawless 50 60% (20%) 34% (17%) 6% Exceptional 100 50% (16,67%) 40% (20%) 10%

I warframe är det väldigt vanligt att man ser i chatten att spelare skapar grupper som enbart kör en specifik Relic som Radiant för att jaga rätt på Rare delen. Ibland kan det vara ganska frustrerande och jaga rätt på den delen, då det kan gå flera försök och ibland dagar, utan att man får den specifika delen man saknar. Men Warframe är inte ett grind spel för ingenting. Man får be till RNG gudarna och hoppas.

Sorties: Dessa uppdrag varierar dagligen och är en uppsättning av tre olika uppdrag som måste klaras av i rätt ordning för att kunna få belöningen i slutet. Belöningen från dessa brukar oftast vara väldigt eftersökta av spelare, men med det så ökar också svårighetsgraden ganska drastiskt. Det kan vara att man måste ha rätt sorts vapen på sig när man möter fienderna som har ökade offensiva och defensiva egenskaper. Man måste ha en Warframe som är level 30, och måste ha kommit en bra bit in i huvudberättelsen för att få tillgång till Sortie.

Steel Path incursions: Steel Path är lite som New Game+ fast inte riktigt, en modifikation på svårighetsgraden som gör det mer till en utmaning att klara av uppdragen. Fienderna tål mer och gör mer skada.

För att låsa upp Steel Path så måste man klara av alla uppdrag / noder i Star Charten, förutom ett par banor som är frikopplade, och prata med en person som heter Teshin och befinner sig på Relay station. Teshin möter man också via huvudberättelsen, så man kommer möta bekantskap med den personen innan möjligheten att lösa upp Steel Path.

Steel Path Incursions är Alert uppdrag som är anpassade för Steel Path svårighetsgraden och för varje Incursion man klarar av så får man fem (5) Steel Essence, som man kan byta ut mot diverse olika saker hos Tenshin. Man kan också få Steel Essence när man klarar av alla uppdrag / noder på planeterna, 25 Steel Essence per planet. För Steel Essence kan man köpa special mods, utrustning för din warframe, skins, med mera hos Tenshin.

Arsenal

Arsenal: Detta är kanske den stationen som man spenderar mest tid vid, det är vid den här stationen man väljer sina Warframe, Vapen, Companions och annan utrustning. Det är också här som du modifierar din utrustning med hjälp av mods.

Varje Warframe, vapen och companion kan man levla upp och standard är att max level är 30, det finns vissa undantag som har högre level. För varje level så ökar också kapaciteten vad utrustningen kan ha för kvalite på moddar installerade i sig.

Oftast, men inte alltid, så har utrustningen färdigt installerade placer för polariserade modplatser och det som händer när man sätter in en mod med samma polaritet på den platsen är att kostnaden blir halverad (avrundat uppåt). Detta gör att det blir möjligt att få in moddar med hög kostnad in på utrustningen för en billigare kostnad. Om polariseringen inte sammanstrålar så kommer kostnaden för att lägga in moden att öka med en fjärdedel. Man kan flytta runt modarna hur som helst, och byta ut dem mot nya. Moddarna är inte låsta när de väl ligger placerade i utrustningen, man kan också lägga in samma mod på flera olika platser så att man slipper uppgradera flera av samma mod.

Både under Warframe och Vapen så finns den en möjlighet att lägga till en polarisering på en av platserna. Detta gör man genom att betala / offra upp en Forma. Kravet är dock att utrustningen måste vara level 30, och efter man har lagt till en polarisering så kommer utrustningen att starta om från level 1 och man måste sedan levla upp det till level 30 igen. Vissa builds kan bli att man måste levla om dem sju eller åtta gånger.

Något annat man också kan göra för att öka kapaciteten på utrustningen med det dubbla är att installera en Potatis (Potent Orokin Technical Augmentation and Tactical Offensive, aka P.O.T.A.T.O). Det finns lite olika sätt och få tag på dessa, men det är inte allt för vanliga och få tag på, så spendera dem sparsamt på utrustning ni använder ofta.

Orokin Reactor är till för Warframes, Archwings K-Drives, Necromechs och Companions.

Orokin Catalyst är till för alla vapen, inkluderat Arch-Guns, Arch-Melee och Sentinel Vapen.

Loadout, under tiden man levlar upp kontots level, Master Rank, så får man fler platser för olika Loadout. Loadout gör det möjligt att skräddarsy en viss typ av uppsättning warframe, vapen och companion som man har tänkt ha för ett specifikt ändamål. Detta är inte så viktigt i början. Men man kan finna detta användbart lite längre in i spelet när man börjar samla på sig en del warframe och vill använda dessa för olika ändamål.

Foundry

Det är i Foundry som man kommer att skapa diverse olika saker och kommer vara en central roll i spelet, man kommer att spendera en bra stund vid den här stationen. Alla Vapen, Warframes, Companions, diverse olika nycklar, mineraler, etc måste skapas i Foundry innan man kan använda dem. För att skapa en Warframe, Vapen, etc så måste man ha en blueprint och dessa kan man köpa via marknaden, droppas från olika fiender eller bossar, eller droppas under tiden man gör andra aktiviteter i spelet. Det jag blev lite förvånad över var hur lång tid det tog och skapa olika saker, Vapen kan variera mellan 12 - 24 timmar. Medans Warframe så måste man skapa tre delar innan man kan färdigställa sin Warframe. Men detta är något som man upptäcker ihop med man gör framsteg på Star Charten och via huvudberättelsen. De flesta utav Junction på Star Charten ger en eller två blueprints.

Det finns så många recept så ibland kan det bli förvirrande på vad man ska köpa och tillverka, kan kännas överväldigande ibland. Marknaden är en bra plats och hitta recept på olika vapen som man själv kan tillverka, och som man kan köpa för in-game credit.

Marknaden

I spelets in-game marknad så kan man köpa diverse olika saker, både för in-game valutor (Credits) och för köpta valutor (Platinium), men skulle säga att det är slöseri med pengar och köpa alla vapen för Platinium när man kan farma ihop lite pengar och sedan köpa det för Credits.

Spelet har en rätt bra sökfunktion, dock är det några saker jag har skulle vilja att de arbetar på lite mera, men fungerar bättre än vad jag trodde. Det finns också ett filter system som gör att man kan filtrera bort utrustning som man redan har bemästrat, det vill säga levlat upp till 30, eller utrustning som inte har någon blueprint.

När det kommer till Platinum (köpta valutor) så är något som starkt rekommenderas är att utöka sin inventory för vapen, companions och warframes. Utrymmet kanske känns stort från början när man har få vapen och warframes, men det kommer snabbt att fyllas upp. Man kan även få utökade utrymmen som belöning via Nightwave. Nightwave är säsonger som är aktiva under en längre period och under säsongen kan man varje vecka göra olika utmaningar som ger poäng för att låsa upp nivåer. För varje uppnådd nivå blir man belönad med diverse resurser, kosmetiska saker, forma, etc.

Det är väldigt mycket i spelet som man kan “köpa” för Platinum, men håll denna valuta sparsamt och spendera den inte i onödan. Exempelvis så kan man spendera Platinum för att skynda på när man tillverkar diverse saker i Foundry, men det är enbart slöseri med pengar.

Platinum används också när man handlar mellan spelare. Är det en specifik Warframe, Vapen, Mod, etc som du är ute efter så finns det säkert någon spelare som vill göra ett ägarbyte med just dig, mot utbyte av lite Platinum. Warframes in-game chatt för handel fungerar riktigt bra och fråga efter, eller hålla utsikt efter personer som vill köpa / sälja diverse olika saker. Det finns också vissa hemsidor som man söka på, warframe.market är än av dessa sidor. Men som alltid när man handlar med spelare, se till så att du inte blir lurad, köp ingenting för överpris. Men sen å andra sidan, allt går att få tag på, i alla fall de mesta, bara man lägger ned lite tid och energi på att anskaffa dem själv.

Modstation / Mods

Om det är något man kommer lägga ned tid och energi på i detta spel så är det alla dessa mods. Det finns många, väldigt många, så ofantligt många och det blir bara fler med varje större uppdatering som utvecklarna gör. Alla kanske inte är så hemskt användningsbara i alla situationer, men uppfyller specifika roller. Mods kommer man få som drop från fiender man möter, som belöningar för att klarat av uppdrag, köpa från de olika fraktionerna, göra specifika aktiviteter, olika affärer, de finns helt enkelt överallt och man kommer få dubbletter av dem och många. Vissa är lite mera sällsyntare och kan ta en längre tid att få tag på.

Mods, modifierar utrustningen så man får, mer hälsa, sköld, armor, tål mer från en viss typ av skada, få mer energi, gör mer skada, lägger på en viss typ av element på skadan, etc det finns många olika mods. I modutrymmet på utrustningen så har man plats för 10 - 11 mods och prioriteras från övre vänster till nedre höger. Detta kan vara värt och ha koll på när man väl börjar placera in olika mods till sin companion, då detta sätter ett prioriteringsvärde på de olika färdigheterna som medföljer ihop med moddarna.

Det finns fem olika kvalitér av mods, Common (Brons), Uncommon (Silver), Rare (Guld), Legendary (Platinum) och Riven (Kristall/Lila). Desto högre kvalite desto starkare är de. Riven är lite speciella, då varje Riven är inriktad på en specifik utrustning och man måste göra specifika saker för att låsa upp Riven modden först.

Utöver de fem olika kvalitér på moddar finns det också fyra klasser som inte är rankade som kvalité, Peculiar (Rök), Amalgam (Sentient), Requiem (Obsidian) och Galvanized (Metal). Sedan finns det också Prime och Umbra mods, som är väldigt starka, men dessa är svåra att få tag på. Prime mods får man enklast tag på via Baro Ki’Teer, the Void Trader, som kommer varannan vecka.

Majoriteten av alla mods går att uppgradera, för att uppgradera mods så finns det en specifik station på sitt skepp som sköter han om det. Man kommer att behöva pengar (credits) och något som heter Endo. Beroende på hur många nivåer som modden kan uppgraderas så kommer också kostnaden att bli dyrare för varje nivå. Antal nivåerna på korten kan variera, men ligger mellan 0 - 10 nivåer.

Credit är enklare och få tag på än Endo, då man får Credits vid varje gång man spelar uppdrag eller genom andra aktiviteter. Endo kan droppas av fiender ibland, belöning av uppdrag, sälja Ayatan Sculpture till Maroo, sälja dubbletter av Mods, etc.

Ayatan Sculpture kan hittas på uppdrag som ett random föremål som man måste manuellt plockas upp, så det gäller att hålla ögonen öppna. Gör man Maroo’s Ayatan Treasue Hunt är man alltid säkrad en staty, men det är enbart en gång per vecka. För att dessa statyer ska bli mer värda så kan man sätta in Ayatan Star i dem, det finns lite olika typer av statyer och alla är värda olika och beroende på typ kan man sätta in upp till fem Ayatan Star i dem. Ayatan Star sätter man in via Modstation på sitt skepp.

Vid modstationen så har man fyra olika val, Fusion, Transmute, Sell och Dissolve. Fusion väljer man om man vill uppgradera en mod, och man väljer sedan till vilken nivå som man vill och kan uppgradera det till, man ser också en förhandsvy på hur starkt modden kommer att bli och hur mycket det kostar att uppgradera det till den nivån. Transmute väljer man om man vill omvandla 4 ouppgraderade mods för att få en chans på en Rare (Guld) mod. Sell gör det möjligt att sälja mods för lite Credits, kan vara användbart i situationer när man behöver lite pengar, men det finns bättre sätt att få credits. Dissolve väljer man om man vill sälja mods och få Endo för dem, det är inte lika hög utdelning som om man skulle sälja dem och får Credits, men Endo är svårare och få än Credits och detta är sättet som jag rekommenderar om man vill bli av med några dubbletter av mods.

Incubator

De flesta, och även den första kompanjonen som man får när man spelar genom huvudberättelsen är en mekanisk flygande robot, men finns även levande variationer av medhjälpare. Med hjälp av Incubatorn så kan man föda upp diverse olika djur, och med åren som Warframe har utvecklats så har det blivit fler. Det första djuret man får är en Kubrow, en hundliknande varelse som också ses i introfilmen till Warframe. Det finns ett specifikt uppdrag som tar en på en resa att införskaffa sin första Kubrow. I det stora hela gäller det att skaffa ett Kubrow ägg, lägga in den i sin Incubator med en Incubator Power Core, som går att köpa från marknaden, och vänta några timmar till den har “mognat”. Det finns några olika raser av Kubrow, och vilken man får är slumpmässigt.

Efter Kubrown har föds så har man plötsligt en valp som springer runt på sitt skepp, då den fortfarande är för ung för att ta med ut i strid så måste man göra att den blir lite större. För att göra den “stridsklar” så går man igen till sin Incubator och väljer att göra den klar.

Nightwave

Nightwave är en lite annorlund syndikat som ger en lite utmaningar varje vecka, och några av utmaningarna är dagliga. När man gör utmaningarna samlar får man poäng och beroende på vilka så är det olika summor man får. De som man kan göra varje dag får man 1,000, varje vecka 4,500 och de lite svårare 7,000. För varje 10,000 poäng så låser man upp nästa rank i Nightwave och belöningarna kan vara allt mellan resurser, skins, färger eller uppgraderingar för utrymme för vapen. Nightwave brukar byta till en ny säsong efter ett par månader då nästa belönings ranker kommer.

Det finns 30 ranker per Nightwave som ger belöningar, och efter man har uppnått rank 30 så kan man fortsätta och göra dessa, men då får man endast Nightwave credits som man kan använda i deras unika butik. I butiken kan man köpa vapen, skins, modar, några resurser, orokin reactor & catalyst (Dessa som ökar mod kapaciteten i både vapen och i warframe från 30 till 60).

Man kommer åt Nightwave via sitt skepps navigationssystem eller via radio skannern.

De hemliga rummen

Längst bak i skeppet, finns det tre låsta rum som man inte kommer in i när man börjar spela Warframe för första gången. Två av dessa rum tillhör och låses upp i takt med man spelar huvudberättelsen i Warframe, så vill inte gå in mer i detalj än så.

Det tredje rummet, men lite roligt biomaterial klängande på väggarna, kan jag berätta om lite längre ned, om det är någon som är intresserad av då det egentligen inte tillhör något ihop med huvudberättelsen. För de som vill hålla det som en överraskning så får undvika den delen i texten och vänta till cystan på sin warframes nacke har växt till sig, som man kan få ifall man spelar på banor med infested fiender eller träffar på en annan warframe spelare med en utvecklad cysta.

Codex

Codex stationen är kanske den enda riktiga “hjälpen” man får ingame, här finns det information om fiender, vilka uppdrag som är tillgängliga, information om de olika uppdragstyper och lite gömd historia om spelets värld. Inte precis det första stället man går till när man spelar.

Quest: Här under hittar man de olika uppdragen som är aktiva, och de uppdrag som är låsta. Man behöver inte vara rädd för att inte veta hur man ska låsa upp möjligheten för att göra uppdragen då förutsättningarna står med på alla uppdrag.

Universe: Under fliken Universe så finns det rätt mycket samlat, och här man kan dubbelchecka vilka vapen, warframe, companions man har levlat upp och vilka man har kvar. Den utrustningen man har “bemästrat” har en ikon bredvid namnet.

Med hjälp av en Codex Scanner, som man kan köpa via marknaden, kan man skanna fiender och objekt under tiden man kör olika uppdrag för att lära sig mer om dem. För fiender så lär man sig deras svagheter, styrkor, var man träffar på dem och vad de droppar. Beroende på vad man skannar så måste man göra det x-antal gånger, men detta står på respektive sak man försöker skanna.

Man kan också under uppdragen träffa på Cephalon Fragments, Somachord och Frame Fighter Fragment. Frame Fighter Fragment låser upp Warframe till ett litet minispel som heter Frame Fighter, men behöver enbart skanna ett fragment för att få en fighter / warframe till minispelet. Somachord skannar man så får man musik som man kan välja att ha i bakgrunden på sitt skepp, men måste hitta flera stycken så man måste spela om banor flera gånger för att hitta alla Somachord fragment för att en låt. Musiken som man får när man skannar fragmenten är oftast kopplad till de kartorna man spelar och som spelas i bakgrunden. Cephalon Fragments kan man också träffa på när man spelar diverse olika uppdrag och likt Somachord så måste man skanna dem flera gånger för att få något upplåst, mellan tre till sju gånger. Det som är kopplat till Cephalon Fragments är oftast Screenshot och gömd lore i bilder, som inte är så lätt att hitta. Man hittar den gömda loren i bilderna genom att föra muspekaren över bilderna man låser upp och letar efter vad som låter som radiobrus, området som man ska hitta är rätt litet. Loren ger lite djup till spelet och världen som man befinner sig i, men kunde ha gjorts på ett smidigare och enklare sätt, än att gömma dem i dessa bilder.

Training: Under denna flik så kan man läsa på lite om man skulle behöva hjälp i spelet, denna information tycker jag själv är dålig och har egentligen inte ens varit in i denna flick förens jag började skriva denna text. Man lär sig mer genom att spela spelet. Det skulle vara bättre om det var en spelbar tutorial istället för något man läser sig igenom.

Missions: En överblick och förklaring vad man ska göra på de olika uppdrag varianter som finns i spelet.

Syndicates

Det finns också olika syndikat som man kan ansluta sig till och hjälpa. Vissa är neutrala medans syndikat fraktionerna har en mera aggressivare ställning till varandra och till spelaren som hjälper deras motståndaren. Syndikaterna har ett ranksystem som man kan ranka upp, där den maximala ranken man kan uppnå är fem (5). Varje fraktion har en allierad och två fientliga fraktioner som inte tycker om dem. Om fraktionerna är fientliga kan rank nivån gå ned på ett negativt värde av max -2, när värdet är på en negativ rank så kan dessa fraktioner börjar hindra spelaren under olika uppdrag genom att skicka en grupp fientliga monster som är lite högre i level än vad uppdraget är. De neutrala fraktionerna kan man aldrig få en negativ ställning till.

Varje syndikat fraktion har en unik affär där man kan köpa saker, man får mer och mer tillgång till utbudet beroende på vilken rank man har uppnått i fraktionen. I denna affär köper man inte för någon valuta, men istället använder man sig av Standing poäng som man får under tiden man spelar. Standing poäng får man genom att sätta på en Syndicate faktions sigil på sin Warframe, och beroende på vilket syndicat man är med så får man också negativ Standing poäng till två andra fraktioner. Det finns också en begränsning på hur mycket man kan få i Standing per dag (16,000), och begränsningen ökar med högre Mastery Rank (500 per rank).

Exempel: Låt säga att vi har gått med syndikat faktionen “Arbiters of Hexis”. Vi sätter på sigillet för deras faktion på vår Warframe och spelar klart ett uppdrag. När väl uppdraget är avklarat så fick man 1000 standing poäng, och eftersom Arbiter of Hexis är allierade med Cephalon Suda får man också 50% av den summan till den faktionen. Arbiter of Hexis är fiender med The Perrin Sequence (-50%) och Red Viel (-100%) som i sin tur ger negativ standing poäng.

Standing poängen efter uppdraget är avklarat är då enligt följande, Arbiter of Hexis 1000p (100%), Cephalon Suda 500p (50%), The Perrin Sequence -500p (-50%) och Red Viel -1000p (-100%).

Som max kan man vara medlem hos tre olika syndikat fraktioner, så det gäller att välja de fraktioner som inte är fiender med varandra för att motarbeta sitt arbete. Vilka syndikat man slutgiltigt väljer beror mestadels på vad man skulle vara intresserad av vad de har att erbjuda i deras unika affärer. Om man är fler som spelar tillsammans kan man dela upp sig bland de olika syndikaten och hjälpa varandra att få tillgång till deras utbud. Man kan alltid byta syndikat fraktioner, men om ligger på ett negativt värde måste man ranka upp den fraktionen innan man kan börja få tillgång till deras unika affär. Maximal Standing som man kan ha lagrad är 132,000 (vid rank 5) och som minst -44,000 (vid rank -2).

De sex olika syndikat fraktioner som finns i Warframe är och man hittar dem på de olika relay station som cirkulerar vissa planeter.

Steel Meridian

Arbiter of Hexis

Cephalon Suda

The Perrin Sequence

Red Veil

New Loka

Utöver de sex stycken syndikat fraktionerna så finns det också neutrala fraktioner, nio stycken. Dessa fraktioner håller i största hand till i närheten av open world områden som finns på Jorden, Venus och Demios. Även hos de neutrala fraktionerna så finns det fem stycken nivåer och för varje nivå som låses upp får man ett större sortiment och handla från. Även i dessa affärer så är det Standing man handlar med. Det finns flera olika sätt och samla Standing till de neutrala fraktionerna på dessa områden samla och lämna in mineraler, söva och lämna in diverse olika djur, fånga fiskar, göra bountys eller samla objekt som är direkt anknutet till open world kartorna.

Conclave och Cephalon Simaris är lite mer unikare än de övriga neutrala fraktionerna. Conclave är PvP fraktionen och är ett område som väldigt få spelar, då de flesta verkar föredra PvE. Conclave erbjuder fyra olika spellägen Annihilation (Deathmatch), Team Annihilation (Team Deathmatch), Cephalon Capture (Capture the Flag) och Lunaro. I Lunaro spelar man på en mindre arena med två lag mot varandra där det gäller att få en boll in i mål, lite som handboll.

Cephalon Simaris fraktionen går ut på att skanna objekt och fiender, och genom att använda fraktionens egen Synthesis Scanner så samlar man in data. Fraktionen letar efter specifika fiender och under ett uppdrag så kan man få information om att just den specifika fienden finns där, då kan man jaga rätt på den och skanna den för att få Standing poäng till fraktionen. När man använder Synthesis Scanner på den specifika fienden ska man skanna specifika punkter, och fienden står sällan stilla. Man använder då Kinetic Siphon Traps för att fånga fienden i några sekunder för att på ett enklare sätt skanna de specifika punkter. Olikt de andra fraktionerna så har inte Cephalon Simaris inte några ranker, så man kan samla in Standing poäng ohindrat.

Sen har vi också Ventkids fraktionen, som i stort sett enbart är kopplat till din skateboard, K-Drive. Genom att göra trick och manövrar på Open-World kartorna med sin K-Drive så får man poäng till fraktionen. Hos Ventkids så kan man köpa nya K-Drive och mods till den.

Ostron & The Quills håller till på jorden (Cetus/Plains of Eidolon).

Solaris United, Vox Solaris & Ventkids håller till på Venus (Fortuna/Orb Vallis).

Entrati & Necraloid håller till på Demios (Necralisk/Cambion Drift).

Conclave & Cephalon Simaris håller till på Relay Station.

Videorna innehåller stora spoilers för huvudberättelsen, ifall man är orolig för sådant.

Conclave (PvP): Det kan vara bra och veta att PvP finns i Warframe, men det är väldigt få som spelar det spelläget. Som jag nämnde i fraktioner så finns det fyra olika spellägen Annihilation (Deathmatch), Team Annihilation (Team Deathmatch), Cephalon Capture (Capture the Flag) och Lunaro.

Ingen spelar PvP…

Baro Ki’teer - The Void Trader

Baro Ki’teer kommer till en slumpvald Relay Station varannan vecka, och han brukar sälja rätt intressanta saker. De som är mest intressant i början är Primed moddarna, som är bättre versioner av andra med ungefär samma namn. Exempel modden “Flow” vid max nivå har 150% mer energi till sin Warframe, medans Primed Flow ger 275% mer.

Baro säljer förutom mods också vapen och kosmetiska saker. Dock så går det inte med den vanliga valutan (Credits), man måste ha något som heter Orokin Ducats. Den valutan kan man få genom att sälja de olika vapen och warframe delar man får ifrån Void Relics, och som också går att sälja på Relay Stations i närheten där Baro står. Delarna säljs för lite olika summor, men desto högre i raritet desto mer får man. Man får mellan 100 - 15 Orokin Ducats, beroende på vad man säljer. I början kan det kännas jobbigt och sälja, då man behöver det mesta, men kan ändå vara värt och köpa Primed moddarna ifall man träffar på något som man är intresserad av. Det brukar vara rätt långa rotationstider innan samma mod kommer upp igen.

Hur fungerar det att gå upp i nivå (Master Rank) och vad gör det?

För att levla upp sin övergripande nivå i spelet så levlar man upp vapen, warframes, companions, arch-wing, egentligen all utrustning som kan levla upp. Beroende på vad man levlar upp så ger varje nivå på utrustningen en viss Mastery Points (MP), detta kommer vara det huvudsakliga sättet att få Mastery Points, men inte det enda sättet. Några andra sätt att få Mastery Points är att klara av uppdrag på sin Star Chart för första gången och klara av Junction.

Vapen och Archwing vapen ger 100 MP per level. (3000 MP per utrustning)

Warframe, Archwing, Companion, K-Drive, Necromechs ger 200 MP per level (totalt 6000 per utrustning).

*Man får enbart MP första gången man levlar upp utrustning, om man stoppar in en forma, för att sätta in en ny polaritet, så startar utrustningen om från noll och får inte MP när man levlar dem.

Totalt finns det 30 nivåer på Master Rank, samt 10 nivåer av Legendary Rank. När man har uppnått tillräckligt mycket Mastery Points för att gå upp till nästa nivå i Master Rank så måste man göra ett litet utmaning, och utmaningen måste man lyckas med för att kunna gå upp till nästa Master Rank. Dessa utmaningar blir svårare desto högre nivå Master Rank.

Om man misslyckas att slutföra testet så är det en 24 timmars väntetid innan man kan göra testet igen, så det gäller att man lyckas. Värt att veta är att man kan öva på utmaningen innan man bestämmer sig för att göra det på riktigt och uppnå en ny nivå i Master Rank, något som inte är så självklart när jag själv spelade. Utmaningarna i sig är inte så svåra, men ett bra sätt att bevisa att man har lärt sig hur spelet fungerar och att man kan kontrollera sin spelkaraktär bra.

Vad får man när man går upp i Master Rank?

Genom när man levlar upp sin Master Rank (MR) så låser man upp diverse olika saker, uppdrag, nya områden, vapen, etc. De flesta utav vapnen som man kan köpa, färdigbyggda eller recept på, är låsta till en viss MR som man måste levla upp till. Vid MR16 har man tillgång till majoriteten av vapnen i Warframe.

För varje gång man går upp i Master Rank så får man följande:

daglig max standing för syndikat ökar med 500, startar på 16,000 vid MR0.

daglig max för Focus poäng ökar med 5,000, startar på 250,000 vid MR0.

max Void Traces ökar med 50, startar på 100 vid MR0.

Ökar dagligt trading med 1 per MR. Låses upp vid MR 3, vid MR30 så kan man byta 30 gånger mellan spelare per dag.

Vid varje jämn MR får man en Loadout-slots, 2, 4, 6, 8, etc.

Ökar mod-kapaciteten i utrustning som man inte har levlat upp, med “1” per MR. Det vill säga, vid MR1 så har man en mod-kapacitet på “1” i ett vapen som man inte har levlat upp, vid MR30 så har man en mod-kapacitet på 30 som man inte har levlat upp. Detta gör det enklare och levla upp vapen snabbare desto högre MR man är, då man har större möjligheter och sätta in bättre mods i vapen, warframe, etc.

Tillgång till att sätta ut Extractors på planeter som kan samla resurser åt en. Vid MR1 har man tillgång till en, vid MR5 och MR10 får man möjlighet att sätta ut sina följande av totalt tre stycken. Extractors köper man schemat till via Marknaden, där det finns två olika typer. En är till för att samla in vanliga resurser och en annan som har lite större chans och få mer ovanliga resurser. Det tar 4, respektive 8, timmar för dem att samla upp resurser och bli klara för dig att hämta dem. Om man glömmer bort dem så kan de gå sönder, och man blir tvungen och skapa nya om det händer.

Master Rank Test

För att levla upp sin Master Rank till nästa nivå måste man göra ett litet test för att bevisa att man har bemästrat vissa utvalda färdigheter. Testen är inte något som är svårt, men kan vara utmanande för vissa.

Det är viktigt att veta att om man misslyckas med sitt Master Rank test så tar det 24 timmar innan man kan prova det igen. Någon som jag själv inte visste att det fanns, var att man kunde öva på dessa utmaningar innan man gjorde själva testet för att ranka upp, och öva kan man göra hur många gånger som helst och misslyckas utan att vänta 24 timmar för att försöka igen. Det är lika bra att öva på dessa, innan man kör den slutgiltiga testet för att gå upp en Master Rank.

Warframes

Warframes är det man använder när man springer runt och gör uppdrag, det finns en hel uppsjö av olika typer och variationer av Warframes som i sin tur har olik användningsområden. Tanks, DPS, Stealth, Healer och några som kan göra lite av allt. Det finns alltid någon som faller en själv i smaken och som man vill använda hela tiden. Men en bra DPS brukar alltid vara det bästa försvaret, då fiender som ligger på marken sällan gör någon skada.

Det är Warframes som man får mest Master Rank poäng av att levla upp och här finns en del, plus Prime versionerna av vissa också. Det kommer ut nya Warframes med jämna mellanrum för en själv och införskaffa, det ryktas om att nästa Warframe kanske har något med en varulv att göra, kanske.

Totalt finns det 48 warframe, plus 34 Prime versioner, där vissa är enkla och samla till och andra är lite svårare. Prime versionerna av Warframe ha lite högre stats om man jämför mot den vanliga.

När man börjar spelet får man välja mellan Excalibur, Volt och Mag. Det spelar egentligen ingen roll vilken man väljer då man får möjligheten att spela dem, enbart lite längre in i spelet, man väljer den som man är mest sugen på helt enkelt.

Den första Warframen man väljer behöver man inte skapa, utan man får den färdigbyggd från början. Alla andra Warframe måste man skapa och det gör man genom att samla ihop fyra Blueprint, Neuroptics, Chassi, System och själva blueprinten för Warframen. Sedan samlar man resurserna som krävs att bygga delarna och skapar sin Warframe. Varje Blueprint kan användas en gång, och om man nu skulle vilja bygga ihop samma Warframe igen, så måste man samla ihop delar ännu en gång för att kunna bygga den.

De flesta Blueprint för Warframes köper man från Marknaden, medans delarna får man från bossarna på planeterna.

Platsbrist?

När man börjar samla ihop sina Warframes, och de kommer snabbare än vad man tror, börjar man inse sitt första problem, storleken på inventoryn. Det är här som lusten först kommer att börja spendera lite extra pengar för att utöka utrymmet.

Man börjar med två (2) platser för Warframe, åtta (8) för vapen (primär, sekundär och närstrid), åtta (8) sentinels + deras vapen och två (2) platser för djur (Kubrow / Kavat).

Man kan alltid köpa fler platser för Platinum, in-game valuta som man köper från Warframes hemsida. Man kan också få extra platser via Nightwave belöningar, men de är få och det är månader mellan Nightwave börjar om. Att köpa mer utrymme är enda riktiga anledningen och spendera lite pengar på Warframe spelet om man känner för det, då plats alltid behövs. Om man nu vill ha alla Warframes i spelet så krävs det minst 48 platser.

Orokin Reactor / Forma / Arcane

Efter man har kommit en bit in i Star Charten och huvudberättelsen så kanske man vill börja fokusera på en viss Warframe och börja bygga upp en speciell build för att kunna göra den starkare. För att göra den starkare behövs det sättas in olika mods i Warframen och högre kvalite / rank på modsen gör att de tar upp mer mod-kapacitet i din Warframe.

Alla Warframe vid level 30 har en mod-kapacitet på 30, men med hjälp av en Orokin Reactor så kan man dubblera värden till en kapacitet på 60. Men man bör tänka lite extra på i vilken Warframe man sätter in den i, då Orokin Reactor är svåra och få tag på. Man kan öka på mod-kapaciteten ytterligare genom att sätta in en Aura-mod i sin Warframe med rätt polaritet, som ökar kapaciteten med ytterligare 14.

Max kan man alltså ha en mod-kapacitet på 74 på sin Warframe.

När man börjar få högre kvalite på sina mods börjar mod-kapacitet som de kräver bli ganska höga, mellan 14-18 per mod, och då börjar utrymmet försvinna ganska fort. Det är nu man blir tvungen att installera in Forma i sina Warframe för att lägga till polariteter för mods. Om man sätter in en mod i rätt utrymme med rätt polaritet så halverar man kostnaden för den moden, avrundat uppåt. En mod som kostar mellan 17-18 tar då upp 9 i kapacitet istället. Forma får man enklast genom att köra Void Fissure och öppna upp Relics där det finns en chans att få Forma. En forma tar 23 timmar att bygga i sin Foundry. När man använder en forma i sin Warframe så kommer den bli level 0 igen, om man måste levla upp den till 30 igen innan man kan lägga till ytterligare en forma. De flesta builds kräver att man sätter in mellan 3-6 forma i sin Warframe.

Arcane är något som introduceras lite senare in i spelet. Varje Warframe har två utrymmen för Arcane och som erbjuder en lite djupare valmöjlighet för hur man vill spela sin karaktär. Det kan vara att du får mera energi när du plockar upp energi-orbs, tål mer från en viss typ av skada, gör mer skada, får mera ammunition, etc.

En Arcane kan också uppgraderas till en max rank på 5, vissa till en lägre rank. För att ranka upp en Arcane till rank 5 behöver man dubbletter av samma Arcane som man sedan kombinerar ihop till en högre rank, till rank 5 behövs det 21 stycken av samma typ. Stegen för de olika ranker är enligt följande, +2, +3, +4, +5, +6. Att ranka upp Arcanes kan ibland kännas som ett projekt i sig själv, då drop chanserna på vissa är väldigt låga, men är oftast värt besväret. Men det finns även Arcanes som man kan köpa för standing hos de olika fraktionerna på Jorden, Venus och Demios.

Vapen & Skadetyper

Vapen, vill ni ha vapen, Warframe har vapen, mycket vapen, så mycket vapen så att man kommer fundera på om det riktigt är verkligt att det finns så mycket vapen i omlopp i ett solsystem under en och samma tidpunkt. Vapnen är uppdelade i Primär, Sekundär och Närstrid, där sin Warframe kan vara utrustad med en av vardera. Där det finns allt mellan kastknivar, laserpekare, raketkastare och sopkvastar.

Majoriteten av vapnen har en max level på 30, med några undantag där vapnen har en max level på 40. Första gången man levlar upp vapnen får man Master Rank poäng, 100 per level.

Antal vapen som finns beror lite på när man tittar igenom listan, då de lägger in ganska ofta nya vapen till arsenalen. Men i skrivandets stund finns det 153 primära, 123 sekundära, 178 närstridsvapen, 16 Arch-gun, 16 Arch-melee och 19 vapen till medhjälpare som man kan ha med på sin resa genom solsystemet. Många av vapnen köper man blueprint genom marknaden och bygger ihop direkt, men vissa måste man samla olika delar till för att kunna bygga (Receiver, Stock, Barrel, etc). Vapnen är inte balanserade mellan varandra då vissa är betydligt bättre än andra, och vissa är så dålig att man vill hellre göra något annat än att spela med dem. Men man kör med vapnen en gång för att få Master Rank poäng, och sedan slänger man dem åt rymdens kalla mörker.

Även bland vapnen hittar vi Prime versioner som kan samlas genom att öppna upp Relics, dessa är lite starkare än sin motsvarighet.

Skadetyper

Alla vapen har gemensamt med att de gör en av tre olika fysiska skadetyper, Impact, Puncture eller Slash. Impact gör en statuseffekt på fienden så att de blir “Staggerd”, gör att fienden rycker tillbaka och man avbryter deras attack mönster. Puncture gör en statuseffekt på fienden så att de blir “Weakened”, de gör mindre skada. Slash applicerar en DoT (Damage over Time) på fienden som tickar varje sekund, och som i dagsläget är mest användbart av dessa tre skadetyper.

När man skjuter på fienderna så kommer det fram en jekla massa siffror, och jag som trodde att det kunde bli mycket siffror i Final Fantasy 14. Ibland så kan fienderna nästan försvinna bakom ett moln av siffror och ikoner. Det kan komma upp lite olika färger när man skjuter på fienden.

Critical Damage

Något som inte är förklarat så bra i spelet är att Critical Damage kan gå över 100% på vapen med hjälp av specifika mods, saker faller snabbare ned på marken helt enkelt. Man pratar om Gul, Orange och Röda crits på träffarna, och det symboliserar olika Tiers på critical damage man gör, Gul är Tier 1, Orange är Tier 2 och Röd är Tier 3. Har man över 100% critical chance på ett vapen så gör man alltid Tier 1 skada, med en chans på att göra Tier 2 skada. Det finns högre Tiers än 3 (Röd, 300%) men de nivåerna är svåra att uppnå.

Vit - Normal damage

Gul - Critical damage

Orange - Critical damage ( chans att få om mellan 100% - 200% critical chance)

Röd - Critical damage (chans att få om mellan 200% - 300% critical chance)

Blå - Skjuter på fiendens sköldar

Lila - Skjuter på fiender som har “Översköld” aktiverat

Mix n’ Mash the Elements!

Utöver Slash, Impact och Puncture så kan man lägga på olika element på sitt vapen, vissa vapen har redan ett element applicerat. Cold, Electricity, Heat och Toxin kan men applicera med hjälp av vissa moddar och de har varsina unika status effekter på fienderna som råkar stå ivägen för dig.

Freeze (Cold) reducerar rörelse och gör att de skjuter / slår långsammare.

Tesla Chain (Electricity) applicerar en DoT (Damage over Time) på målet och fiender inom tre meter, de fiender som blir påverkade blir också stunned för tre sekunder.

Ignite (Heat) applicerar också en DoT på målet och tar bort 50% av fiendens Armor värde.

Poison (Toxin) applicerar en DoT på målet som går förbi sköldarna.

Om man råkar lägga in två element på ett vapen så kanske man märker att dessa två kombineras till ett nytt element. Blast (Cold+Heat), Radiation (Heat+Electricity), Gas (Heat+Toxin), Magnetic (Electricity+Cold), Corrosive (Toxin+Electricity), Viral (Toxin+Cold).

Beroende på vilka typer av fiender man möter så kan det vara fördelaktigt att byta element, då Radiation kan vara bra mot några med dåligt mot andra. Men man kan aldrig gå fel med Viral så som spelet är idag, sköldar kan vara lite problematiskt dock.

Exempel: Låt oss ta en närmare titt på Grineer som har fyra olika typer av Armor klasser, Cloned Flesh, Ferrite Armor, Alloy Armor och Machinery. Nedan ser man vilka typer av svagheter och styrkor som de olika typerna har.

Cloned Flesh: Impact -25%, Slash +25%, Heat +25%, Gas -50%, Viral +75%

Ferrite Armor: Puncture +50%, Slash -15%, Blast -25%, Corrosive +75%

Alloy Armor: Puncture +15%, Slash -50%, Cold +25%, Electricity -50%, Magnetic -50%, Radiation +75%

Machinery: Impact +25%, Electricity +50%, Toxin -25%, Blast +75%, Viral -25%

Har redan gått in i mer i detalj på skadetyper än vad jag tänkte, men det finns mer och läsa om detta på Warframe Wiki för de som är intresserade. Här finns också en lista över vad de olika fiende typerna är svaga mot.

https://warframe.fandom.com/wiki/Damage

Hur får man plats med alla moddar i vapnen?

Det man börjar fundera ganska snabbt på är hur man får plats med alla de diverse olika mods man hittar till sitt vapen, och som enbart har några platser. Majoriteten av alla vapen har 30 i mod-kapacitet när den har nått max level, 60 om man installerar en Orokin Catalyst som dubblar mod-kapaciteten. För att få plats med de moddar man vill stoppa in i vapnen måste man installera Forma och välja en mod-polaritet. Om man stoppar in en mod med samma polaritet på den platsen så blir kostnaden för modden halverad, avrundad uppåt. En mod som kostar mellan 17-18 tar då upp 9 i kapacitet istället.

Det finns vissa vapen som är lite speciella och har 40 levlar, istället som de flesta andra enbart 30. De vapnen levlar man först upp till 30 och sen måste man installera en forma i vapnen, då kan man levla upp vapnet till 32 för att börja om resan igen. På de vapnen måste man installera fem Forma innan man uppnår vapnets max level på 40. Exempel på sådana är Kuva / Tenet vapen.

Närstridsvapen har också möjligheten att öka mod-kapaciteten genom att lägga in en “Stance”, och om man lägger in en med rätt mod+polaritet så får man lite mer. Rätt polaritet på stance (fullt uppgraderad) ger 10 extra, medans fel polaritet ger 4 extra i kapacitet.

Sentinels / Djur

Man är inte helt ensam när man vandrar runt i världen, förutom de andra Warframe man möter då. Kompanjoner är något man kan ha med sig i sina äventyr och det kan vara robotar som svävar efter sin warframe eller större katter som gör sig osynliga och river fienderna i ansiktet. Kompanjonerna kan användas för att öka chanserna för att överleva, att man gör mer skada, öppna kistor / lådor automatiskt, men det viktigaste av allt så har de en förmåga som ökar radien på vilket man plockat upp ammo och andra föremål som fiender släpper. Moddarna heter Vacuum till mekaniska och Fetch till de olika djuren.

Även dessa ha mod-kapacitet, möjlighet att installera forma, utöka mod-kapaciteten och man får Master Rank poäng för när man levlar upp dem första gången.