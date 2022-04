What year is it och vad har jag missat?

Efter att ha religiöst besökt FZ i stort sett dagligen under en herrans massa år så har tyvärr annat kommit emellan senaste halvåret (och att faktiskt hinna spela något behöver vi ju inte ens prata om...). Jag är nu väldigt out of the loop angående spelvärlden på ett sätt jag inte är van vid, och undrar om det goda forumfolket har några tips på hur jag kommer ikapp med de viktigaste händelserna? Browsa den fullständiga nyhetshistoriken här på FZ är såklart ett alternativ, men efter ett halvår känns det som ett mastigt projekt...

Tacksam för tips!