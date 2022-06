Xbox Game Pass - Juni 2022 - Part 2

Sent omsider så kommer den andra delen av juni månads Xbox Game Pass-skörd. Sedan förra tråden så har redan TMNT: Shredder's Revenge lagts till på släppdagen och Omori som även det dök upp direkt på Xbox-releasedagen. I övrigt blir det melee-doftande BR med Naraka: Bladepoint som gör konsoldebut med kampanjläge, klassiskt RPG-mys med Shadowrun-trilogin (Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall, Shadowrun: Hong Kong) som hittar till Xbox, FIFA 22 landar på EA Play, Far Cry 5 och så dyker Total War: Three Kingdoms upp på PC.

Ytterligare ett gäng spel får stöd för touch-kontroller: Broken Age, Bugsnax, Chinatown Detective Agency, Kraken Academy!!, Ninja Gaiden-trilogin, The Dungeon of Naheulbeuk och The Last Kids on Earth.

Första laddningen för juni hittas här:

Xbox Game Pass - Juni 2022 -Part 1

Nya titlar:

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Omori (Ute nu, konsol+PC+cloud)

Shadowrun Trilogy (21 juni, konsol+cloud)

Total War: Three Kingdoms (21 juni, PC)

FIFA 22 (23 juni, EA Play - konsol+PC)

Naraka: Bladepoint (23 juni, konsol+PC+cloud)

Far Cry 5 (1 juli, konsol+PC+cloud)

Som vanligt så lämnar några spel tjänsten, för den här gången. Den 30 juni: FIFA 20, Jurassic World Evolution, Last Stop, MotoGP 20.

Xbox Game Pass

