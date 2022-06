Hjälp mig finansiera min flytt! Nintendo Switch, XSX, LG LED + tv-bänk!

Har blivit antagen till utbildning långväga och söker medel för att ta mig och mina saker dit. Det jag har är:

Nintendo Switch + 256GB minneskort + Pro Controller + skyddsfilter och bärväska + MK8DX, AC:NH, Rayman Legends: Definitive Edition, Disney Classics: Aladdin and Lion King, Little Nightmares Complete Edition och Super Mario Odyssey.

Xbox Series X (inköpt på Elgiganten, digitalt kvitto finns) med originalkartong och kontroll, med nyinköpta batterier som sitter i och två extra för framtiden, samt spelen Resident Evil 4, Okami HD, Crackdown 3 (inplastat), Star Wars Squadrons (inplastat), Watch Dogs Legion, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, 11-11 Memories Retold, Anthem Legion of Dawn Edition, The Walking Dead: The Telltale Definitive Series. Använder ASUS ROG-headsetet när jag spelar över Xbox Live så säljer det gärna med konsolen men då det går att använda till PC/Mac, allehanda konsoler och mobiler kan jag även tänka mig sälja det löst. Medföljer gör även en 2TB HDD för lagring av t.ex. Gamepass-titlar. Det är ej Seagate-minneskortet utan en hårddisk tidigare inköpt för Xbox One och sedan följt med till nya. Så den kan lagra nya Series-titlar men inte spela från.

Säljer helst inte spel osv löst utan i hela paket, men intresseanmälningar kan göras ändå. Allt ovan kan skickas över hela landet!

LG 55" 4K HDR LED Nypris 5000 och har haft 1,5 år så tänker iaf 2500? 3000 med bänken (vars nypris är över 2000)? Jag har även kartongen för tv:n kvar som medföljer.

IKEA-bänk

Följande kan endast hämtas i Falun då jag ej har körkort eller bil. Behövs det åkas en bit kan jag tänka mig att ge rabatt för att istället finansiera bensinkostnader.

Intresse? Bjud rimligt men generöst!