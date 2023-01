One piece odyssey demo

One piece odyssey demon släpptes igår.

Spelade igenom det och blev ändå possitivt överaskad.

Tycker att det fångade one piece känslan rätt bra.

Det kommer nog inte bli årets spel men tror att det kommer vara ett nice spel att spela mellan alla stor spel som släpps under 2023.

Men jag tror inte men kommer gilla spelet om man inte gillar manga/anime

Ni som testat demon, vad tycker ni?