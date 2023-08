Har du koll på kaloriräkning/viktnedgång? Se hit!

Vägde du all mat eller uppskattade du vikten?

Skrivet av beersgarden: Jag är ingen expert (på riktigt, inte en sådan där person som säger ”jag är ingen expert” och sen drar de en massa fakta på ett typisk expert-sätt), men ja, jag tycker det låter lite lågt utifrån vad du beskriver. Dum fråga: har du räknat/redovisat kalorierna rätt? Sen tänker jag att det är många faktorer utöver kalorier ut-kalorier in som spelar roll i sådant här. Ska bli intressant vad andra kommenterar som är lite mer insatta än jag😊 Gå till inlägget

Just för viktnedgång är det enbart kalorier in och ut som spelar roll. Sen beroende på hur man äter är det olika svårt att mäta hur många kalorier man får i sig, om man t ex äter mycket mat på restaurang och även hur mycket man förbrukar är svårt att mäta eller uppskatta. Men det har med mätfel att göra inte kalori in och ut.