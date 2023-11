Träningstråden: Tråden om att grinda och levla irl

Skrivet av OAKTHYR: Hur har du lagt upp din träning? Kör du hela kroppen varje gång eller olika muskelgrupper?

När jag tränade regelbundet för några år sedan körde jag olika muskelgrupper. Men jag kommer inte ihåg hur jag delade upp dom. Gå till inlägget

Jag delar upp passen i överkropp och underkropp. På så sätt får musklerna minst 48 timmars vila mellan passen och för mig har det fungerat bra. Många delar ju upp i push/pull-dagar vilket borde vara lika bra.

Ibland kan jag ha känningar i vissa muskler trots att jag vilat i 48 timmar och då lyssnar jag på kroppen och kör cardio den dagen i stället. Det är väl den viktigaste lärdomen efter flera års träning, att lyssna på sin kropp och betrakta muskelbyggandet som ett maraton. Många "go ham", enligt amerikansk modell, och skadar sig själva och blir därmed borta från träningen lång tid. Du får då in mindre volym under ett år än vad jag som kört lugnt gör eftersom jag undvek att skada mig själv.